Djokovic revela quién es el tenista actual que más le recuerda a él: "creo que es obvio”

Novak Djokovic se mira en el espejo y lo que ve es el rostro de Jannik Sinner. El tenista serbio, uno de los más grandes de la historia, no ha tenido reparo en señalar al italiano como el jugador del circuito que más le recuerda a sí mismo en la pista. Unas palabras que cobran una dimensión especial justo antes de que ambos gigantes del tenis se midan en las semifinales del torneo Six Kings Slam, que se celebra estos días en Riad.

De hecho, el veterano campeón no se ha quedado en una simple comparación, sino que ha desgranado los motivos de esta profunda similitud. Según Djokovic, tanto él como Sinner comparten una combinación de físico espigado, una asombrosa capacidad para golpear con una violencia controlada desde el fondo de la pista, una agilidad felina para cubrir cada centímetro de la cancha y, por encima de todo, una mentalidad profundamente estratégica a la hora de plantear cada punto y cada partido.

Sin embargo, el esperado duelo en la capital saudí llega en un momento en que la balanza de sus enfrentamientos parece inclinarse peligrosamente. Sinner se ha impuesto en los últimos seis partidos disputados entre ambos, una racha que ha convertido al joven italiano en una auténtica bestia negra para el serbio, y que añade una enorme expectación al encuentro de semifinales.

El pulso entre el maestro y el aspirante

No obstante, la historia completa entre ambos es mucho más compleja y está llena de matices. La última vez que Novak Djokovic consiguió doblegar al italiano fue en un escenario de máximo prestigio: la final de las Nitto ATP Finals de 2023. Esta victoria demuestra que el serbio todavía guarda las claves para desactivar a su rival, a pesar de que la reciente racha de Sinner contraste frontalmente con los inicios de su rivalidad, cuando fue el balcánico quien impuso su ley de manera clara.

Asimismo, el reconocimiento público de Djokovic no es un asunto menor, especialmente viniendo de una leyenda de su envergadura. El ganador de 24 títulos de Grand Slam y 40 Masters 1.000 ve en su próximo oponente no solo un desafío formidable, sino también un reflejo de su propia esencia competitiva en la pista. Se trata, en definitiva, del reconocimiento a un heredero tenístico que amenaza su trono y que convierte cada enfrentamiento en una batalla por el presente y el futuro del tenis mundial.