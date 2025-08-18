"El Chiringuito" desvela la decepción de Julián Álvarez con Simeone

El Atlético de Madrid comenzó la temporada 2025/26 con el pie izquierdo, cayendo 2‑1 ante el Espanyol en su debut liguero. Lo que parecía un inicio prometedor terminó siendo una noche para el olvido, tanto en lo colectivo como en lo individual.Julián Álvarez, autor del gol rojiblanco, fue protagonista por partida doble: primero por adelantar al equipo con un golazo de falta directa en el minuto 37, y después por salir visiblemente molesto tras ser sustituido antes del final del encuentro.

El Atlético dominó durante gran parte del partido. La sociedad ofensiva entre Álvarez, Baena y Almada generó peligro constante. El argentino incluso estuvo a punto de marcar el segundo con un disparo que se estrelló en el poste. Sin embargo, Diego Simeone decidió hacer cambios ofensivos cuando el Espanyol comenzó a reaccionar. En el minuto 70, retiró a Baena y Almada para dar entrada a Griezmann y Raspadori. La dinámica del equipo cambió. Menos conexión, menos presión y una pérdida clara del control del partido.

El empate del Espanyol llegó en el minuto 73 con un gol de Miguel Rubio. La respuesta de Simeone fue sustituir a Julián Álvarez en el 82, una decisión que sorprendió a muchos, especialmente por el buen rendimiento del delantero. Apenas dos minutos después, Pere Milla marcó el 2‑1 definitivo con un certero cabezazo, culminando la remontada y dejando al Atlético sin puntos en su primer partido.

Las cámaras captaron el gesto de Álvarez al abandonar el campo: rostro serio, mirada perdida y una clara expresión de descontento. Según desveló El Chiringuito de Jugones, el jugador se marchó decepcionado por la decisión de su técnico, considerándose aún en condiciones de marcar la diferencia. Fuentes cercanas al vestuario señalaron que el argentino se sintió injustamente reemplazado y frustrado por no poder ayudar en los minutos finales.

Diego Simeone asumió la responsabilidad del resultado en rueda de prensa. Calificó el partido como una experiencia de la que el equipo debe aprender y justificó los cambios como intentos por revitalizar el ataque. También se refirió al gesto de Álvarez, diciendo que es natural que un futbolista competitivo no quiera salir en un momento así.

Este resultado y el gesto del delantero llegan en un contexto de presión máxima para el entrenador colchonero. Tras una inversión millonaria en fichajes, la exigencia de resultados es total desde el primer día. La sustitución de su jugador más en forma en el tramo decisivo del partido ha reavivado el debate sobre su lectura táctica de los partidos.

Julián Álvarez, que llegaba como una de las grandes esperanzas ofensivas del club, ha dejado claro que no está dispuesto a aceptar decisiones que vayan en contra de su rendimiento. Su enfado no es solo una reacción emocional, sino una señal de la ambición que trae consigo. El tiempo dirá si este primer roce con Simeone se queda en una anécdota o marca el inicio de una relación tensa entre ambos.