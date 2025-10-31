El Movistar Team da su versión sobre la suspensión de Oier Lazkano

La suspensión de Oier Lazkano por parte de la UCI debido a anomalías continuadas en su pasaporte biológico sigue generando controversia un día después de que saliera a la luz. Y, de forma inevitable, uno de los afectados es el Movistar Team, donde corrió entre 2022 y 2024, por tanto, buena parte del período en el que se produjeron esos valores adversos en el pasaporte biológico del ciclista.

De este modo Abarca Sports, la sociedad que controla el equipo, ha lanzado un comunicado en el que ha explicado su versión de los hechos. Además de reproducir la nota informativa que envió la UCI al propio equipo, en la que explica que Lazkano arrojó valores anómalos "entre el 7 de enero de 2020 y el 30 de diciembre de 2024", el equipo asegura que no fue conocedor de nada "hasta la tarde de ayer, 30 de octubre". De hecho, la propia UCI informó al equipo de que habían mantenido el asunto "de manera silenciosa" hasta que llegó el veredicto del análisis de expertos.

Un análisis que, en palabras del propio organismo internacional, "es muy probable que se deba al uso de alguna sustancia prohibida, y muy poco probable que se produzca por cualquier otra causa". En este sentido, Abarca asegura que Lazkano nunca dio positivo en ningún test: "Durante las tres temporadas de relación contractual con el Sr. Lazkano, todos los controles a que fue sometido por parte de los diferentes organismos nacionales e internacionales, así como del propio equipo, arrojaron un resultado negativo", señalan.

Así pues, el equipo afirma que era "imposible conocer, o tan siquiera intuir" alguna anomalía como la que ahora ha quedado registrada en el procedimiento abierto por la UCI.

Finalmente, Abarca Sports ha querido reiterar su "inquebrantable compromiso con un deporte limpio y transparente", y se han comprometido a redoblar los "esfuerzos, controles y medidas" que el propio equipo ha seguido hasta ahora.