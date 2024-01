La confesión que Ancelotti nunca había hecho sobre Luka Modric

Después del partido ante Las Palmas, en la rueda de prensa en el estadio Insular, Carlo Ancelotti ha revelado algo que no había contado nunca. Le han preguntado si le pasaba algo a Luka Modric, que no sólo no ha jugado ni un minuto sino que ni siquiera ha salido del banquillo para calentar como han hecho el resto de suplentes.

El croata está teniendo mucho protagonismo después de un arranque de curso con pocos minutos, y ha respondido bien cuando ha tenido que ser titular por la plaga de lesiones en el centro del campo.

En Las Palmas no calentó y su técnico explicó el porqué de lo que había pasado. "Luka no ha calentado porque si no estoy seguro de que va a jugar no lo pongo a calentar. Si tengo duda prefiero que no caliente, estará listo para el próximo partido", confesaba Ancelotti, que si no está convencido de que su estrella tendrá minutos, prefiere no hacerle calentar.

Es un trato preferente con un jugador veterano y que es una leyenda del Real Madrid. Está dentro de esa categoría de mitos que Ancelotti tiene claro que son ellos los que decidirán cuándo dejar el Madrid y que el técnico cree que se deben de retirar vestidos de blanco.