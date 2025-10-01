¡Se confirma el combate de Joel Álvarez!: estará en el UFC Río el próximo 11 de octubre

Todo eran filtraciones hasta que la UFC lo ha hecho oficial. Joel Álvarez (22-3) se subirá de nuevo a la jaula de la UFC el próximo 11 de octubre en Río de Janeiro para debutar en el peso wélter, tal y como avanzó Álvaro Colmenero la semana pasada.

'El fenómeno' se estrenará en una nueva división ante un gran nombre como lo es Vicente Luque (23-11-1). El brasileño es un peleador reconocido dentro de la compañía, por lo que una victoria podría darle al español un gran empujón dentro de la división.

Durante el pasado fin de semana, donde la UFC se trasladó hasta Perth para desarrollar uno de sus 'Fight Nights', la promotora confirmó el combate en sus programaciones colocando al gijonés dentro de la cartelera estelar, siendo el cuarto pleito o, lo que es lo mismo, el anterior a la pelea coestelar.

Joel Álvarez peleará en corto aviso

Tras alargarse la espera para ver a Joel Álvarez en acción, el español volverá al octágono en corto aviso. Y es que Santiago Ponzinibbio, que estaba previsto que enfrentará a Luque, se ha lesionado de última hora, lo que ha provocado que Joel tenga que coger el combate con poco margen de entrenamiento.

A pesar de este poco tiempo, el español es conocedor de la importancia del combate y ha querido asumir el reto. Se trata de un enfrentamiento que puede ser clave para sus aspiraciones en las 170 libras, y el gijonés no ha querido dejar pasar la oportunidad.

Una lesión en la mano lastró su último combate

A pesar de ser una división complicada para su salud, el español iba a realizar su último combate en el peso ligero. Sin embargo, el peleador asturiano anunció una lesión en la mano que le impedía golpear durante tres semanas, dejándole fuera de su pelea contra el francés Benoit Saint Denis en Montreal.

Tras ello, Joel optó por abandonar directamente el peso ligero para probar en una nueva categoría, donde el corte de peso es menos exigente y donde el español puede centrarse más en su preparación que en dar el peso correcto.

A pesar de ello, Joel se marcha de las 155 libras con siete victorias y dos derrotas, habiendo ganado sus últimos tres combates ante Diakiese, Elves Brener y Drakkar Klose.

¿Quién es Vicente Luque?

Respecto a su rival, el brasileño es uno de los grandes nombres dentro de la división del peso wélter. Posee un historial en su carrera de 23 victorias y 11 derrotas, y dentro de la UFC suma 16 victorias y 7 derrotas.

A pesar de no estar dentro del top 15 en la actualidad, Luque es un peleador reconocido, por lo que una victoria en Río daría al español un fuerte impulso en la división para asomarse al ranking.

En cuanto a su estilo de lucha, se trata de un peleador experimentado, que cuenta con un gran suelo, siendo una amenaza dentro del terreno de las sumisiones. Además, cuenta con un gran 'striking', por lo que el combate podría ser todo un espectáculo. En su carrera ha vencido a grandes nombres como Tyron Woodley, Belal Muhammad o Rafael Dos Anjos, aunque viene de caer derrotado ante Kevin Holland.

En los últimos años, el brasileño no ha sido capaz de encadenar dos victorias seguidas, lo que hace indicar que el peleador no es lo que era. Aún así, se trata de un rival a tener en cuenta y que puede poner las cosas difíciles al español.

Joel Álvarez compartirá cartelera con Charles Oliveira

Joel Álvarez no será el único nombre a tener en cuenta en esta cartelera. Charles Oliveira realizará su regreso al octágono después de caer noqueado por Ilia Topuria el pasado mes de junio. El brasileño se enfrentará a Mateusz Gamrot tras la lesión de rodilla de Rafael Fiziev.

Por su parte, la pelea coestelar la protagonizará Deiveson Figueiredo, excampeón del peso mosca y que actualmente se encuentra en el peso gallo. El también brasileño se enfrentará al prospecto Montel Jackson.