Conmoción en el deporte: muere una figura del vóley tras sufrir una descarga eléctrica

La Federación de Voleibol de la República Islámica de Irán (IRIVF) confirmó una triste noticia que ha golpeado el deporte internacional: Saber Kazemi, una de las máximas figuras y jóvenes talentos del voleibol iraní, sufrió muerte cerebral tras recibir una descarga eléctrica en una piscina.

Según informó la Agencia de Noticias de Irán, el incidente ocurrió el 18 de octubre en la capital catarí, cuando Kazemi recibió una descarga eléctrica al ingresar a la piscina del hotel donde se hospedaba. Posteriormente, un equipo médico tuvo que reanimarlo y fue ingresado en estado de coma inducido debido a los daños cerebrales. Tras la intervención inicial en un centro de salud de Doha, la familia solicitó su traslado a un hospital en Teherán durante sus últimos días.

La información fue confirmada por la comisión médica de “prominentes profesores de neuro y cerebros” de Qatar, país donde se encontraba el deportista de 26 años al momento del accidente.

“Kazemi, quien fue trasladado de Doha a uno de los centros de tratamiento de Teherán debido a una afección cerebral aguda hace unos días, estuvo bajo atención médica especial durante este tiempo. Sin embargo, los esfuerzos del equipo de terapia para restaurar su función cerebral fallaron”, comunicó la Federación en primera instancia.

La comisión médica de la Federación Iraní de Voleibol confirmó con base en exámenes clínicos que “la actividad cerebral de Saber Kazemi se ha declarado irreversible y su estado clínico se describe como muerte cerebral”. Pese a la gravedad del diagnóstico, permaneció conectado a máquinas de soporte vital en cuidados intensivos.

¿Qué le pasó a Saber Kazemi?

Saber Kazemi estuvo once días en coma después de sufrir un incidente el pasado 18 de octubre en Doha, la capital de Qatar, informó la Agencia de Noticias Iraní (IRNA).

Saber Kazemi fue atendido por los médicos en el momento. Lo trasladaron de Doha a Teherán. De acuerdo a la agencia, el deportista recibió una descarga eléctrica al ingresar en la piscina del hotel donde se hospedaba. Un equipo médico lo atendió en el momento, pero tuvo que ser inducido al coma por los daños cerebrales sufridos.

Testigos del hecho reportaron que Saber llegó a manifestar haber recibido la descarga momentos antes de perder el conocimiento. Todavía se están investigando las causas médicas de su muerte cerebral y por qué el atleta recibió la descarga eléctrica.

Según publicó IRNA, “la pérdida de Kazemi representa una herida irreparable para todo el voleibol iraní y mundial”.

Era jugador del club Al-Rayyan y representó a la selección nacional de Irán en torneos internacionales desde 2018.

Era un jugador muy destacado en la Selección de Irán y uno de los talentos jóvenes más sobresalientes del equipo. Su primer partido con el equipo nacional fue en 2018 frente a Brasil por la Liga de Naciones. Ese mismo año obtuvo la medalla dorada en los Juegos Asiáticos celebrados en Indonesia.

Además de destacarse en las ligas de varios países, Kazemi fue olímpico en Tokio 2020, Juegos en los que Irán finalizó en noveno lugar.

Ahora, su familia espera la conclusión de las investigaciones.