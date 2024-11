Despiden a una entrenadora de voleibol por lo que dijo de su jugadora trans

Las “graves consecuencias” que la ley trans tiene sobre las mujeres y, en concreto, el mazazo que supone la participación de atletas trans para el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes batallas del feminismo durante los últimos años. Desde que la participación de atletas autodeterminados como mujeres comenzaran a competir en las categorías femeninas, las denuncias han sido constantes. Una guerra que se ha librado en numerosos deportes y que ahora se ha recrudecido en el Voleibol universitario en Estados Unidos.

Amenazas de muerte, policías armados y abandonos

El pasado 3 de octubre, el encuentro entre la Universidad Estatal de San José y la Universidad Estatal de Colorado tuvo que ser fuertemente vigilado por una multitud de policías armados después de que una de las jugadoras de San José recibiera una escalofriante amenaza de muerte. Se cree que la amenaza es una respuesta directa al apoyo de Brooke Slusser a la exclusión de deportistas trans de las categorías femeninas.

El 24 de septiembre, OutKick informó que Slusser había firmado una demanda contra la NCAA por permitir que los hombres compitan en deportes universitarios femeninos. La demanda, que cuenta con el apoyo del Consejo Independiente de Deportes Femeninos (ICONS) , acusa a la NCAA de violar deliberadamente el estatuto federal que garantiza la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la educación universitaria y en los deportes.

A la demanda se unió una lista de atletas femeninas notables, entre ellas la nadadora 12 veces All-American y presentadora de OutKick Riley Gaines , la atleta olímpica Reka Gyorgy y la dos veces campeona de la NCAA Kylee Alons. Slusser, cocapitán del equipo de San José, fue la última en sumarse a la demanda, alegando equidad y seguridad. La noticia fue muy significativa ya que Slusser es compañero de equipo de Blaire Fleming, un hombre transgénero que intentó ocultar su sexo biológico a sus compañeros de equipo.

En la demanda denuncia que la obligaron a competir y compartir residencia con su compañera de equipo Blaire Fleming y se queja de que nunca recibió un aviso previo de que Fleming era un hombre biológico.

A partir de ahí hasta cinco universidades se negaron a competir con San José, la última Nevada: "Nosotros, el equipo de voleibol femenino de la Universidad de Nevada Reno, renunciamos a jugar contra la Universidad Estatal de San José y nos solidarizamos con los equipos de voleibol de la Universidad del Sur de Utah, la Universidad Estatal de Boise, la Universidad de Wyoming y la Universidad Estatal de Utah. Exigimos que se respete nuestro derecho a la seguridad y a una competencia justa en la cancha. Nos negamos a participar en cualquier partido que fomente la injusticia contra las atletas femeninas".

Despido de la entrenadora

Pero ahora, la guerra ha dado un paso más con el despido por parte de San Jose State de la entrenadora asociada de voleibol Melissa Batie-Smoose. ¿El motivo? atreverse a hablar alto y claro sobre Blaire Fleming y denunciar el ambiente miedo y censura que se vive dentro del equipo.

Los jugadores de SJSU fueron informados antes del partido del equipo contra Nuevo México y muchos de los miembros del equipo se mostraron indignados al enterarse de la noticia, según las fuentes.

"El entrenador principal asociado del equipo de voleibol femenino de la Universidad Estatal de San José no está con el equipo en este momento y no brindaremos más información sobre este asunto. San José State se toma en serio todos los informes y quejas y los está revisando. Debido a las leyes federales y estatales de privacidad, la Universidad no puede hacer comentarios sobre informes o quejas en curso", se lee en el comunicado.

Sin embargo el motivo no ha tardó en salir a la luz. Batie-Smoose no solo presentó una denuncia esta misma semana, sino que habló con un medio sobre la cultura tóxica creada al tener a la jugadora transgénero Blaire Fleming en el equipo. Ahora la universidad ha decidido suspenderla por "violar a la privacidad de estudiantes y empleados".

"¡Intentó lesionar a su compañera!"

En la denuncia presentada por la entrenadora se asegura que Fleming supuestamente conspiró con un oponente para ayudar a San José State a perder un partido e intentar lesionar a su compañera de equipo Brooke Slusser, contraria a la inclusión de atletas trans.

Fleming y otro jugador anónimo de los Spartans se reunieron con la jugadora de Colorado State, Malaya Jones, antes de que los dos equipos jugaran el 3 de octubre, continúa la denuncia. Batie-Smoose dice que Fleming y su compañera de equipo abandonaron el hotel del equipo, una violación de la política del equipo, la noche antes del partido para visitar a Jones en su residencia.

Según Quilette, Batie-Smoose se enteró de esta reunión después de que el jugador anónimo de los Spartans se lo confesara al entrenador principal de voleibol, Todd Kress.

Si estas acusaciones son ciertas, son increíblemente graves. Fleming no solo habría perdido el partido, sino que también habría puesto en peligro a un compañero de equipo de forma deliberada y deliberada.

Batie-Smoose presentó una declaración jurada de 33 páginas ante los funcionarios de la SJSU, la Conferencia Mountain West y la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA), exhortando a estos organismos a investigar (1) el favoritismo manifiesto que ella cree que su escuela ha demostrado hacia Fleming, a expensas de las 18 compañeras de equipo femeninas de Fleming; y (2) las medidas inquietantes que los funcionarios de la SJSU supuestamente han tomado para suprimir las expresiones de preocupación de estas mujeres afectadas.

En ambos aspectos, Batie-Smoose alega que la conducta de los funcionarios de SJSU (incluido su propio jefe directo, el entrenador principal de los Spartans, Todd Kress, cuya posición sobre estos temas lo ha alejado de muchos de sus jugadores) puede violar el Título IX , la ley de derechos civiles de Estados Unidos que prohíbe la discriminación basada en el sexo en los programas educativos financiados por el gobierno federal.