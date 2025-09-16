Estadio Movistar LALIGA vuelve a revolucionar la tecnología del fútbol .

Hoy en Espacio Movistar, en el corazón de la Gran Vía madrileña, ha tenido lugar de la mano de Movistar y LALIGA la presentación de la cuarta edición de Estadio Movistar LALIGA, un roadshow único que fusiona fútbol y tecnología.

El evento de presentación del Estadio Movistar LALIGA y la cobertura de La Casa del Fútbol, ha contado con la participación del periodista de Movistar Plus+, Carlos Martínez; Inma Martínez, responsable de Canales de Fútbol de Movistar Plus+; la Leyenda de LALIGA, Iker Casillas, y @Tapy95fut, Creador de Contenido de fútbol para el roadshow de Estadio Movistar LALIGA. Casilla no quiso meterse en polémicas: "Las polémicas las vamos a tener siempre. Siempre que haya una expulsión a favor del Real Madrid va a crear polémica, y al revés, lo mismo. Al final hay que dejar a los árbitros que hagan su trabajo porque están expuestos a mucha presión. Lo que te va a tocar un día, al siguiente puede que te perjudique".

La Casa del Fútbol ha presentado también las novedades televisivas de esta temporada. En primer lugar, Movistar Plus+ recupera la personalización de LALIGA EA SPORTS. A partir de este curso deportivo, los expertos de la plataforma van a contar todo lo que ocurra en los encuentros de nuestro fútbol. Además, El Día Después estará en París el próximo lunes 22 de septiembre para retransmitir en exclusiva la gala del Balón de Oro.

La plataforma también se prepara para una temporada con más futbol que nunca, y recupera la personalización de la competición. Expertos de Movistar Plus+ como Julio Maldonado ‘Maldini’, Álvaro Benito o Mónica Marchante, además de Carlos Martínez o Ricardo Sierra, vuelven a la primera línea de la cobertura.

La Casa del Fútbol ofrece LALIGA EA SPORTS al completo y con tres jornadas en exclusiva, LALIGA HYPERMOTION al completo, un partido destacado de la Premier League, la UEFA Champions League, UEFA Europa League y UEFA Conference League en exclusiva, los mejores 10 partidos de Primera Federación y lo más destacado de las ligas de Argentina, Brasil y Arabia Saudí.

Esta nueva temporada arranca en Espacio Movistar en Madrid, donde la experiencia se podrá visitar del 16 al 30 de septiembre, ofreciendo un plan único para todos los fans de la competición. Durante dos semanas, los aficionados podrán disfrutar de actividades inmersivas como un cubo sensorial para vivir la emoción de LALIGA, juegos interactivos como el Derbi Cara a Cara, retos de realidad virtual, cromos personalizados con IA de la mano de Panini, un photocall con premios ocultos, y hasta cafés decorados con la cara de su jugador favorito o el escudo de su equipo.

Además, habrá encuentros con futbolistas, la posibilidad de probar el nuevo videjouego FC26 con EA SPORTS y un concierto temático antes del derbi del 27 de septiembre, convirtiendo el Espacio Movistar en el epicentro futbolero de Madrid.

Con más de 40.000 asistentes en la temporada anterior y 250.000 en sus tres ediciones ya realizadas, Estadio Movistar LALIGA consolida las tiendas Movistar como un espacio innovador y único para vivir la pasión del fútbol más allá de los estadios, gracias a una gira territorial que el año pasado reunió a estrellas como Carles Aleñá y Joan García, y a leyendas como Carles Puyol y Aritz Aduriz.

Gracias a la alianza entre LALIGA y Movistar, surge este proyecto para ofrecer a los fans experiencias únicas más allá de los estadios, y en el que las tiendas Movistar, coincidiendo con los partidos destacados de la temporada, se convierten en un punto de encuentro para los aficionados y las estrellas de los distintos clubes nacionales de fútbol, donde los fans no solo pueden conocer a sus ídolos, sino que también pueden participar en sorteos de entradas para partidos, camisetas oficiales y llevarse regalos relacionados con el deporte rey.

Después de Madrid, Movistar y LALIGA iniciarán un recorrido por más de una decena de ciudades españolas con la experiencia futbolera Estadio Movistar LALIGA, un roadshow que continuará su gira nacional en Córdoba, el 8 de octubre. Así, esta cuarta temporada de Estadio Movistar estará presente en Madrid, Córdoba, Málaga, Gijón, Coruña, Castellón, Albacete, León, Zaragoza, Sevilla, Bilbao, Elche, Palma de Mallorca, Valencia, Barcelona.