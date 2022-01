Así está la investigación que podría decidir el futuro de Hamilton en la fórmula 1

El culebrón Hamilton continúa. Ayer, desde BBC y SkySport News se anunciaba que Lewis Hamilton ha lanzado un órdago y está planteándose seriamente la retirada definitiva de la Fórmula 1. El heptacampeón ha exigido una investigación formal sobre esa última vuelta del GP de Abu Dabi en ese agónico final que decidió el Mundial a favor de Max Verstappen. Si la FIA no presenta un informe sobre lo acontecido en la última vuelta en Yas Mrina, el británico está dispuesto a no regresar al “Gran Circo”.

Sentencia, el 3 de febrero

Pues bien, según adelanta Sky Sports, la parte formal de la investigación ya ha comenzado y se realizarán entrevistas a todas las partes incluidas en este caso, incluyendo los pilotos, el director de carrera, Michael Masi, y a representantes de los equipos. La sentencia final que arrojará luz sobre el futuro de Hamilton podría conocerse el próximo 3 de Febrero.

Hamilton no tomará una decisión sobre su futuro hasta conocer el informe de la FIA. Pese a que está casi descartado que pueda haber un cambio en el resultado del Mundial, dado que no hay una investigación formal como tal, desde Mercedes se estaría tratando de llegar a un acuerdo con la FIA para no emprender más acciones legales a cambio del despido de Michael Masi, director de carrera y seguridad y Nicholas Tombazis, el responsable técnico.

El órgano rector de la F1 anunció el pasado 15 de diciembre que estaba iniciando un “ejercicio de análisis y aclaración” de lo sucedido en la última carrera, con el objetivo de sacar conclusiones de cara a 2022. Los comisarios presentaron su informe en la semana posterior a la carrera decisiva del título y esta misma semana ha comenzado la investigación formal. El futuro de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 sigue sin estar claro. Las fechas de carrera y alineaciones de pilotos para 2022 Iniciar el proceso de revisión fue uno de los actos finales del expresidente Jean Todt en el cargo, el francés renunció el 17 de diciembre después de 12 años en el cargo.

Mohammed Ben Sulayem, excampeón múltiple de rallies de Oriente Medio, fue elegido en lugar de Todt. Ahora, las consecuencias de Abu Dhabi y la incertidumbre constante sobre el futuro de Hamilton son sus principales retos en este inicio de 2022.

El 3 de febrero, la fecha de la primera reunión del año del Consejo Mundial del Deporte Automovilístico, es la que se baraja como fecha límite para completar la investigación y se presentar los hallazgos y recomendaciones pertinentes.

¿Quién dirige la investigación?

El propio Ben Sulayem se está involucrando personalmente en el asunto, junto con otras figuras de alto nivel en el órgano de gobierno. El principal de ellos es Peter Bayer, quien dirige la investigación. Bayer es el secretario general de deportes de motor de la FIA, que ahora también supervisa los asuntos de monoplazas en el organismo rector. La FIA ha anunciado que el proceso será “minucioso, objetivo y transparente”. El equipo de investigación busca hablar con aquellos que tuvieron un papel central en la carrera final, incluido el director de carrera Michael Masi, los comisarios y representantes clave del equipo. Inevitablemente, también hablarán con Hamilton, entre otros pilotos.

La FIA ya admitió que las consecuencias de las últimas vueltas de la temporada estaban “empañando la imagen del campeonato” de ahí el interés en solucionar este asunto los antes posible. Esta investigación es clave para conocer el futuro de Hamilton que no descarta dejar el “Gran Circo”, a pesar de tener contrato hasta 2023.