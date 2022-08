Mike Krack, jefe del equipo Aston Martin de Fórmula 1, con el que correrá Fernando Alonso la próxima temporada después de acabar su contrato con Alpine, desveló cómo fue la negociación con el piloto español para cerrar su fichaje. Krack también contó las razones que convencieron al asturiano para incorporarse a Aston Martin.

“Siempre nos enfocamos en Sebastian [Vettel], pero presionamos para que nos diera una respuesta antes de las vacaciones de verano, porque cuanto más duran esas discusiones, más problemas tienes. La pelota realmente empezó a rodar el miércoles por la tarde antes del Gran Premio de Hungría, cuando Sebastian confirmó sus planes y nos dijo que quería retirarse. Nos comunicamos formalmente con Fernando más tarde al día siguiente. Unos días después, el trato estaba cerrado. Él mismo lo dijo antes del descanso: cuando ambas partes quieren ponerse de acuerdo en algo, solo se necesitan 10 minutos”, aseguró Krack a la web de Aston Martin.

“Lo que convenció a Fernando fue la oportunidad de ser parte de un equipo que está progresando y donde puede tener un impacto real”, declaró Krack. “Fernando es una máquina, una máquina de carreras. Está totalmente centrado en las carreras. Está decidido a rendir y competir al más alto nivel y ve a Aston Martin como el equipo que le permitirá hacerlo. Fernando ve el potencial del equipo, las nuevas instalaciones que estamos construyendo, la gente que estamos contratando, la inversión que se está haciendo, los pasos que está dando la marca Aston Martin, y lo ve como una oportunidad. Aston Martin es la mejor oportunidad para que logre sus ambiciones”, sostuvo Krack.

Cuestionado por lo que pasaría si el Aston Martin de la próxima temporada no es lo suficientemente rápido, Krack reconoció que no teme la reacción de Fernando Alonso: “Lo más importante es ser transparente y honesto. Fernando habla de forma muy directa. Pero también es importante recordar que los pilotos como Fernando solo han logrado lo que tienen porque siguen haciendo preguntas, siguen presionando, siguen queriendo más. Estaría preocupado, y decepcionado, si él no fuera así. Sin embargo, Fernando no debería ser el primero en hacerse estas preguntas, deberíamos hacérnoslas nosotros mismos”.

“Necesitamos estar preparados, tenemos que ser capaces de anticipar lo que va a pedir. ¿Qué ideas podría tener? ¿Qué podría querer del coche? ¿Qué procesos le gustaría que tuviera el equipo? ¿Qué estaba haciendo en otros equipos que cree que nosotros también deberíamos estar haciendo? Si ya tenemos las respuestas o estamos lo mejor preparados posible para estas preguntas, entonces Fernando sabrá que estamos al tanto de todo, sabrá que lo estamos dando todo, que es lo que espera de sí mismo y de los que le rodean a él”.