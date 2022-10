Las verdades de Ocon sobre su relación con Fernando Alonso en Alpine en la F1

Hay una cosa muy clara en Alpine: Fernando Alonso se va. La escuderían quería que el piloto español estuviese con ellos uno temporada más, pero dudó en hacerle un contrato más largo y Alonso buscó nuevos horizontes, otro equipo más entregado a él. El año que viene correrá en Aston Martin, una escudería que no está ahora entre las más grandes, pero que quiere competir y mejorar. Por eso el fichaje del asturiano. Consideran que con él en el equipo va a aumentar la exigencia y se va a avanzar en pasos gigantes. Alonso tiene prestigio porque conoce muy bien la competición y porque sabe analizar perfectamente los coches.

A cambio, Alpine busca piloto y se queda con Esteban Ocon, que ahora mismo tiene más puntos que Fernando Alonso, pero cuyo tirón comercial y dentro de la carrera es mucho menor. Se va a quedar con la responsabilidad de ser el líder de un equipo y eso hay que saber llevarlo. También es un misterio saber si el equipo francés avanzará sin el español en uno de sus volantes: “Estoy realmente convencido de que podemos seguir avanzando, como estamos haciendo ahora mismo con Fernando en el equipo. Creo que vamos por el buen camino. Alonso se va a otro equipo y tenemos que asumirlo, es así. Sabemos que podemos conseguir el objetivo que nos hemos fijado”, ha asegurado Esteban Ocon en una entrevista que ha concedido al Marca.

La competencia entre ellos, como ocurre siempre entre los dos pilotos de un equipo es a muerte. Porque lo que va a determinar si una temporada es buena o mala, cuando no se tienen opciones de ganar, es como quedas respecto a tu compañero de escudería, de ahí los celos, las sospechas y la tirantez con la que suelen tratarse los pilotos que comparten box y tantas horas de convivencia. Según Ocon, él y Alonso lo han sabido llevar, aunque es verdad que en algunas carreras sí que han saltado chispas por las órdenes de equipo: “Le deseo lo mejor, realmente. Voy a echar de menos a Fernando en el aspecto personal. A lo largo de estos dos años como compañeros en Alpine, he trabajado bien con él”, asegura el piloto. Reconoce que la convivencia con Alonso ha sido más sencilla de lo que algunos habían anunciado. “Además, Fernando tiene un gran sentido del humor fuera del coche. Cuando trabajamos juntos tenemos buenos debates técnicos y sobre la forma en la que afronta las carreras. Seguro que le echaré de menos cuando ya no esté con nosotros, pero será divertido seguir compitiendo contra él”, dice.

A partir de la temporada que viene serán “enemigos” dentro de la carretera. Ahora mismo Alpine lucha por ser uno de los equipos por encima de la media, pero los problemas que tiene con la fiabilidad del coche le han creado muchísimos problemas y le han restado muchos puntos. Ni Ocon ni Alonso terminaron en la última carrera en Singapur y la frustración de ambos se podía palpar.