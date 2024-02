Los amigos que crearon el monoplaza de Fernando Alonso en carnaval proponen venderlo: ¡Alucina con el precio!

La Alonsomanía no tiene límites y más a las puertas de una nueva temporada que arranca el próximo 29 de Febrero en Barhein. Y así quedó de manifiesto con lo más comentado del carnaval. Un grupo de amigos fanáticos de Fernando Alonso recrearon el Aston Martin N°14 del piloto asturiano para pasearlo por las calles de Alcover (Tarragona), y no dejaron indifertente a nadie. No solo clavaron el coche sino que se disfrazaron de ingenieros y mecánicos del equipo de Reino Unido. Al monoplaza no le faltó detalle y el 'show' tuvo incluso un "pit stop" simulado en las calles de la ciudad catalana.

La peculiar "carroza" no tadó en hacerse viral en redes sociales haciendo alucionar a Aston Martin y al propio piloto. Y es que si el disfraz ya había adquirido notoriedad en Internet, terminó por hacerse completamente viral gracias a la reacción del piloto, compartida por su propio equipo en TikTok. Los gestos de Alonso mientras contempla el vídeo, con aplausos, sonrisas y gestos de aprobación, no han pasado desapercibidos. La comunidad española a la F1 se ha hecho eco a lo grande de la imagen en la que el ovetense comparte plano con los aficionados que quisieron homenajearle por Carnaval.

La noche no terminó de la mejor manera para el monoplaza que sufrió algunos inconvenientes y terminó sin el alerón delantero y atropellando a uno de sus 'mecánicos'. Pero estos amigos están dispuestos a repararlo y han presentado a Fernando Alonso una peculiar oferta. Dos de los artífices de esta iniciativa, Marc y Andrei, se mostraron encantados en el canal de Twitch de El Desmarque con la reacción de Fernando Alonso y por eso creen que es el momento de vender.

"Al principio pensábamos que era un vídeo editado. Un amigo se dio cuenta que la camiseta que llevaba Fernando Alonso era la de este año y ahí todos flipamos. No nos lo creíamos", reconoce Andrei

Ahora, sus planes son arreglar los desperfectos provocados por los accidentes sufridos la noche de carnaval y ponerlo a la venta. Y ahí es donde lanzan un mensaje directo al asturiano. "Nos hemos dejado la espalda durante un mes. Incluso me he hecho un esguince. Te pedimos que nos compres el coche, o al menos ven y fírmalo. Has sido nuestra referencia y te quedaría muy bonito en el jardín. ¿El precio? A Fernando le pedimos 333 euros", zanjan.

Fernando Alonso está emocionado con los progresos en su nuevo monoplaza. Contará con innovaciones en el chasis, el alerón delantero, la suspensión y la nueva caja de cambios. Pero todo puede torcerse a lo largo de la temporada y al asturiano puede que no le venga mal un coche de repuesto. El astuariano aún no ha respondido a una oferta, sin duda, tentadora.