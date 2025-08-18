La críticas a Hamilton suben de tono: "Es demasiado viejo..."

El británico Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo y actual piloto de Ferrari, abrió la caja de los truenos al mostrarse muy disgustado tras caer eliminado en la Q2 del Gran Premio de Hungría y firmar una duodécima plaza que contrasta con la 'pole' conquistada por su compañero Charles Leclerc.

“Soy un completo inútil. El equipo no tiene ningún problema. Ya han visto que el coche está en la 'pole'. Así que quizá lo que necesitan es cambiar de piloto", aseveró. Un gesto de debilidad que ha desatado una auténtica guerra contra el piloto hasta el punto de que muchos ya no confían en su continuidad.

Si hace unos días, Bernie Ecclestone, de 94 años, que dirigió el 'gran circo' durante unos 40 años hasta 2017 era tajante en sus declaraciones, no es el único que ve a Hamilton con un pie fuera de la fórmula 1.

En declaraciones al diario británico Daily Mail Eclestone afirmó que Hamilton debería poner fin a esta frustrante etapa y dar por terminada su carrera deportiva.

"Necesita un descanso definitivo"

"Lewis tiene mucho talento, lo tenía y probablemente todavía lo tiene pero, como les ocurre a muchos deportistas de élite, cuando llegan a la cima solo hay un camino, y no es el adecuado: es hacia abajo. Hamilton está cansado. Lleva haciendo lo mismo desde siempre. Necesita un descanso definitivo, un reinicio total para hacer algo completamente diferente" añadió.

De hecho el ex jefe de la F-1 considera que debería haberse retirado hace tiempo. "El tipo no es un tramposo. Pero se estaría engañando a sí mismo si continúa. Debería parar ya. Si yo estuviera detrás de él, negociaría inmediatamente con Ferrari y diría: 'Si tienen a alguien que pueda sustituir a Lewis, se hará a un lado'".

Hamilton no ha tenido el mejor comienzo en su contrato de tres años con Ferrari, que vale casi 70 millones de euros por temporada. Su compañero de equipo, Charles Leclerc, se clasificó en la pole en Hungría y superó a Hamilton en la clasificación diez veces, siendo el británico más rápido en sólo dos ocasiones.

Tampoco ha conseguido subir al podio en 14 intentos, y su único éxito esta temporada fue en China, cuando ganó la carrera al sprint. Ecclestone compartió la preocupación por Hamtilon y le aconsejó que se retirara para evitar el riesgo de las carreras y reclamara su contrato íntegro que asciende a más de 200 millones de euros.

"Es demasiado viejo..."

Pero no es el único que ve al británico fuera. El expiloto Ralf Schumacher también tiene muy claro que no puede seguir compitiendo.

"Dije antes de la temporada que esto podría salir mal. Actualmente, veo mucho drama por su parte. Ha estado criticando duramente al equipo, haciendo críticas internas, discutiendo con el coche; eso no ayuda a nadie. El coche le conviene a Leclerc, no a él" comienza afirmando en unas declaraciones a Bild.

"Quizás es demasiado viejo para adaptarse. O simplemente no puede con él. Creo que la decisión por Leclerc ya se tomó hace mucho tiempo. Lewis debe irse pero no creo que lo deje durante la temporada", sentenció.

La competición volverá a finales de agosto con el Gran Premio de Países Bajos y el rendimiento de Hamilton será vigilado con lupa.