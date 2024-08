Fernando Alonso se harta de las críticas y se reivindica con un tremendo palo a Stroll

La Fórmula 1 regresa este fin de semana en Zandvoort para el Gran Premio de Países Bajos y las escuderías ya preparan sus monoplazas para la segunda parte de la temporada. Tras las quejas de Fernando Alonso desde Aston Martin prometieron nuevas mejoras para esta segunda parte de la temporada pero de momento ya han confirmado que no habrá ninguna innovación en este gran premio.

Es un nuevo varapalo para el asturiano que de todas formas no confía en nuevos avances tras los fiascos de esta temporada. No en vano, los de Silverstone son los que más mejoras han introducido a lo largo de la temporada y a los que menos les han funcionado. El dato es demoledor. Los de Silverstone son con diferencia los que más mejoras han introducido con un total de 38 y a los que menos les han funcionado. Han llevado modificaciones casi en cada carrera y, salvo alguna excepción, han resultado ser un fiasco total.

Una realidad que ha provocado que la temporada del asturiano no sea la mejor. Sin embargo, el piloto español no se ha cortado a la hora de responder a las críticas aunque para ello haya tenido que lanzar un dardo a su compañero de escudería.

Dardo a Stroll

En la previa del Gran Premio de Países Bajos, Fernando Alonso decidió reivindicarse con un mensaje que ha sido mu comentado. Asegura que a pesar de "haber leído que esta es una de sus peores temporadas" en Fórmula 1, está doblando a su compañero en Aston Martin, Lance Stroll, en puntos. 25 puntos son los que separan en el Mundial a Fernando Alonso y Lance Stroll, más de los puntos que tiene el canadiense en su casillero esta temporada.

"En una de mis peores temporadas, como he leído en alguna noticia, tengo el doble de puntos. No estoy seguro, pero no hay muchos pilotos que doblen a su compañero en puntos en ningún equipo de la parrilla", afirmó el asturiano ante los medios en el circuito de Zandvoort.

Aún así tampoco dudó en hacer autocrítica. "Dicho esto creo que estamos muy cerca este año, a menos de media décima diría yo, con altibajos para Lance y para mí. No tengo total confianza con el coche y esto me está frenando a veces y necesito mejorar, lo sé", sentenció.

Este fin de semana, Alonso tendrá una nueva oportunidad para mejorar y se muestra confiado en sumar puntos. "Zandvoort para el Aston Martin fue un buen circuito para Lance [Stroll] y Sebastian [Vettel], y el año pasado también fue bien, así que tal vez sea uno de esos fines de semana en los que tenemos la oportunidad de sumar algunos puntos. Además, las condiciones meteorológicas nos igual nos permiten arriesgar un poco más que el curso pasado, cuando luchábamos por el podio y éramos un poco más conservadores. Este año podemos arriesgar un poco más, pero hasta que no pongas el coche en pista, creo que es difícil de adivinar. Este año tiene altibajos para todo el mundo, pero sí, estoy bastante confiado", afirmó el asturiano.