El mayor enemigo de Fernando Alonso en Aston Martin: "Sin solución..."

El neerlandés Max Verstappen ganó la carrera del Gran Premio de Japón de F1 en la que dominó con claridad y en la que los dos McLaren, del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, le acompañaron en el podio, en segunda y tercera posición, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron secto y octavo, respectivamente. Fernando Alonso estaba medianamente contento: "El coche ha ido más rápido de lo que yo pensaba, la salida fue muy buena, del 10 al 6", aunque durante la carrera no le parecieron bien varias decisiones de Aston Martin. "Me habéis lanzado a los leones parándome tan pronto, increíble", le echó en cara a su equipo en un momento de la carrera.

Pero la precipitación de la escudería no es lo único que preocupó a Alonso que vio una vez más como la pesadilla que le persigue a lo largo de la temporada volvió a ser un lastre en Suzuka. La salida de Fernando Alonso en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 ha sido una de las mejores del piloto español esta temporada. Alonso salió décimo en el Circuito de Suzuka, uno de sus circuitos favoritos, y en cuestión de metros ya rodaba en la sexta posición, por delante de los Mercedes y presionando a uno de los Ferrari. Todo parecía indicar que Aston Martin estaría entre los de arriba pero todo se vino abajo con los errores del equipo y, en especial, por la mínima velocidad punta del AMR23.

Alonso se vio incapaz de adelantar lastrado una vez más por la principal debilidad de su coche: el DRS. Un fallo que es a su vez la fortaleza de Red Bull y que hace imposible su caza.

Red Bull ha establecido un dominio sin precedentes en la Fórmula 1. Max Verstappen no tiene rival en 'El Gran Circo', son ya trece victorias con su RB19 -igualando el record Michael Schumacher con Ferrari en 2004-, en parte mérito del neerlandés y en parte mérito de la gran ventaja competititva que han conseguido encontrar con el DRS-

La obsesión de Aston Martin

La escudería energética ya puede celebrar que por segundo año consecutivo son el mejor de la parrilla, gracias a los 623 puntos que han logrado, más del doble que su más inmediato perseguidor, Mercedes (307). Por detrás, Ferrari con 283 y Aston Martin con 221. Un dominio abrumador en el que el DRS ha jugado un papel determinante. Para Aston Martin, sin embargo, ha sido una cruz y su obsesión desde que empezó la temporada.

En Arabia Saudí El DRS hizo saltar todas las alarmas. A pesar de las grandes mejoras incorporadas al coche del asturiano, el monoplaza reveló un problema que amenazaba con dar al traste con las expectativas del piloto. Con el artefacto para adelantar activado, el monoplaza de Fernando Alonso es muy lento si se comparaba con el resto de la parrilla, lo que supone un enorme lastre en las clasificaciones. Ya en Baréin se pudo ver como el Aston Martin tenía problemas de velocidad punta en las rectas, especialmente a la hora de dar la vuelta de clasificación. Pero los datos de Arabia Saudí no dieron lugar a dudas: el coche de Fernando Alonso sufre mucho cuando todos llevan abierto el DRS. Son 10 km/h de déficit.

Los ingenieros se pusieron manos a la obra y llevaron la nueva pieza a Australia. El equipo verde llevó a Albert Park un tercer tipo de alerón trasero, diferente a los dos anteriores. Estaba cortado en el plano superior y quitaron el flap Gurney. No era la versión definitiva, sino una adaptación para Australia. Y es que la innovación más importante se incluyó en Bakú: Una nueva ala que debería suponer un ‘plus’ en las rectas y solucionar los problemas del DRS. Pero no fue así y este fallo siguió lastrando al piloto. Y es que, según los datos de F1DataAnalysis, el Aston Martin tiene el DRS menos efectivo.

De hecho, desde Red Bull se han burlado en varias ocasiones de sus competidores por no haber dado con la tecla para descifrar el secreto de su DRS. El director técnico de Red Bull, Pierre Wache, reconocía estar "sorprendido" con sus rivales por no encontrar la fórmula de su éxito. "Hemos tenido muchas de pruebas por parte de la FIA para ver si habíamos usado un truco o algo así y la gente no entiende por qué en pistas de alta carga aerodinámica la ventaja desaparece", declaró Wache. "Este hecho significa que aún no han sido capaces de entenderlo. Y eso nos sorprende mucho", añadió.

"No es efectivo"

Aston Martin ha afrontado la segunda parte de la temporada con numerosas innovaciones en su AMR23 que van desde un nuevo alerón trasero a los deflectores que desde la escudería esperaban que diera más velocidad al asturiano. Pero nada de ello ha resultado efectivo frente a la gran debilidad del coche del asturiano que, carrera tras carrera se da de bruces con la imposibilidad de adelantar. "Nuestro DRS aún no es del todo efectivo, lo abrimos y el coche de delante se continúa yendo. Tenemos que mejorar en ese apartado", explicó Fernando, un poco contrariado tras el GP de Japón.

Parece claro que en Aston Martin siguen sin aprobar su asignatura pendiente.