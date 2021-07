La vida de Sergio Ramos en el PSG: estos serán sus amigos y sus enemigos en el vestuario

Deportes

Faltan horas para que el excapitán del Real Madrid pase reconocimiento médico y el PSG haga oficial su fichaje. Sergio Ramos firmará por dos temporadas y tendrá un salario de 11,25 millones, que es lo que hubiera ganado en el Real Madrid si hubiera aceptado la reducción del 10%.

La llegada se ha retrasado y, según medios galos, será finalmente mañana cuando se produzca el examen médico y Ramos firme hasta 2023 con el conjunto parisino tras 16 temporadas en el Real Madrid.

Sus enemigos

A partir de ese momento, el camero deberá adaptarse a un vestuario repleto de estrellas, de egos y dividido ante tu llegada. De hecho, según publicaba Le Parisien hace unos días, la noticia de su fichaje cayó como una bomba dentro de la platilla que dirige el argentino Mauricio Pochettino y provocó una marcada división en el vestuario. Algunos consideran que su contratación es innecesaria, ya que esa zona del campo se encontraba cubierta. El rotativo explicaba que Presnel Kimpembe, internacional con la Selección de Francia, podría ver reducidos sus minutos dentro del campo de juego y esto ha generado un gran malestar del defensa con la directiva del club. Un caso similar es el del otro central: Marquinhos. El brasileño no ve una estrategia clara dentro del mercado de fichajes.

De puerta hacia dentro, colea todavía la manera en que se marchó Thiago Silva, cuya relación con los jugadores del PSG sigue siendo magnífica. Ahora, la plantilla no entiende, tras lo sucedido con Thiago Silva, que el club quiera fichar a Sergio Ramos, cuyas exigencias económicas son altas. Además de Marquinhos y Kimpembe, el club de la capital francesa cuenta en esa misma zona de influencia en el campo con Thilo Kehrer, Abdou Diallo y Timothée Pembélé.

Sus amigos

Sin embargo, no estará solo en esta pelea. Otros titulares y piezas importantes dentro del esquema diseñado por el estratega argentino consideran que el defensor sería un salto de calidad y podría aportar toda su experiencia. Entre ellos Neymar, el Portero Keylor Navas y el centrocampista Ángel Di María, que compartieron vestuario con Sergio Ramos en Real Madrid.

El andaluz tendrá su reencuentro más feliz con Keylor Navas, con el que compartió en Madrid cinco años de carrera en los que forjaron una gran amistad e hicieron viajes y planes juntos. De hecho, Sergio Ramos y Pilar Rubio eligieron Costa Rica para pasar su luna de miel en 2019 y allí pasaron unas bonitas vacaciones junto al aún portero del cuadro merengue Keylor Navas y su su esposa Andrea Sala.

📷 Las vacaciones de los deportistas: Keylor Navas y Sergio Ramos, juntos en Costa Rica. Pura vida 🇨🇷 https://t.co/Xhpvqr7Ytu pic.twitter.com/4ZtRcVlW50 — MARCA (@marca) June 22, 2019

En el vestuario del PSG también contará con Ángel Di María, que abandonó el Real Madrid tras levantar la Champions League en 2014 y al que es habitual ver en barbacoas, vacaciones y cumpleaños o celebraciones posando junto a Leo Paredes y Mauro Icardi por lo que podría adentrarlo en el club más selecto del equipo parisino.

El brasileño Neymar es otro de los futbolistas que está encantado con la llegada del ex capitán blanco y ambos no han dudado en mostrar su complicidad en redes sociales. La última hace apenas unos días cuando Sergio Ramos publicó en su perfil de Instagram un video en el cual se le ve practicando deporte. Neymar no tardó en darse cuenta y le contestó con tres emojis: un aplauso, el de saludo con el puño y la llama de fuego.

A este núcleo duro habría que añadir al grupo de los españoles: Sergio Rico, Pablo Sarabia y Ander Herrera con los que comparte idioma y que, sin duda, le ayudaran a adaptarse a su nueva etapa.

Su nuevo Hogar

Al parecer, la familia Ramos ya tiene incluso casa en París, concretamente en la exclusiva zona de Neuilly-sur-Seine, una de las más prestigiosas de la capital y en la que tienen sus domicilios otros jugadores del Paris Saint-Germain como Mauro Icardi, Sergio Rico, Di María o Marquinhos.

Esta zona ha estado este año en el foco de atención por la ola de robos sufridas por varias de las estrellas que en ella viven, entre ellos el propio Di María, Icardi y Wanda Nara o Sergio Rico, pero esto parece no haber importado a la familia del ex capitán madridista. Neuilly-sur-Seine se encuentra en el departamento de Hauts-de-Seine, en la región de Île-de-France. Bordeando París, es uno de los municipios más ricos de Francia, per cápita. La ciudad está rodeada por el Sena y tiene una ubicación ideal para disfrutar de todas las atracciones de la capital francesa. Además, Neuilly-sur-Seine tiene un importante patrimonio histórico y arquitectónico y un impresionante número de parques que seguro que encantarán a los más pequeños de la familia.

Otra opción que barajan los medios franceses, aunque es menos probable, sería que finalmente instalarse en Bougival (una ciudad al oeste de la capital), donde vive Neymar. En 2017, Neymar se mudó a una impresionante mansión de cinco pisos construida en la década de 1950 y que se encuentra a 10 millas del centro de París. Con una superficie 10.000 metros cuadrados, cuenta con una piscina cubierta gigante en el sótano, con tumbonas y una vista hacia el extenso jardín de 5,000 metros cuadrados. Además hay una sauna, baño turco y sala de juegos masiva para divertirse con sus amigos. La casa es propiedad del actor francés Gerard Depardieu y el brasileño paga 14.000 euros al mes en concepto de alquiler. Sin duda una mansión así sería ideal para la numerosa familia del ex capitán del Real Madrid.