La maldición de Sergio Ramos: tampoco jugara el viernes

Nueva decepción para Ramos. A pesar de que desde parís aseguraban ayer que el central tenía el alta médica, estaba totalmente recuperado y debutaría el próximo viernes, una vez más la ilusión de verlo de nuevo sobre el césped se desvanece. El camero no se ha incorporado al grupo y toda parece indicar que no jugará el viernes contra el Angers ni tampoco ante el Leipzig el martes. Según informa Le Parisien, que ayer se mostraba muy optimista sobre el central, el internacional español continúa recuperándose individualmente y hoy no ha entrenado todavía con el resto del grupo.

Una noticia más en la línea de lo apuntado por Le fígaro para quien la situación de Sergio Ramos en el PSG, a causa de su lesión, es “inquietante” y habla de “tiempo de dudas” en torno al central español

Con la operación de la rodilla completamente olvidada, Ramos se encontró con diversos problemas musculares, especialmente uno en el sóleo de la pierna izquierda, propiciado por las habituales descompensaciones que se producen después de una intervención y que le han impedido poder ejercitarse con el resto del grupo desde que aterrizara en París en el mes de julio.

El sevillano ya se ha recuperado de su lesiones musculares y en la rodilla, pero dado que este año apenas ha jugado unos pocos partidos, tanto el club parisino como él creen que es mejor esperar al manos una semana más para que debute.

Así lo contaba Juanfe Sanz en ‘El Chiringuito’, apuntando también que el camero cuenta con el alta médica: “Sergio Ramos está recuperado, pero no va a jugar el viernes. Tiene el alta médica, pero después de tanto tiempo sin jugar ni el cuerpo técnico ni el futbolista quieren precipitarse”.

Fuera del grupo

Según el colaborador, su puesta en escena se producirá la semana que viene: “La intención de Ramos es trabajar al máximo esta semana, incorporarse al grupo a finales de esta semana o a principios de la siguiente, no jugar el partido del viernes y debutar en próximos partidos”.

“Ya ocurrió una vez que él se recuperó a nivel individual y en el primer entrenamiento con el grupo volvió a caer. Lo que se pretende es que una semana no suponga otro mes y medio de baja”, zanjó Juanfe. En el momento que intenta forzar un poco más en los entrenamientos, se le inflama con el consiguiente retroceso en el proceso de reincorporación a la dinámica grupal de Pochettino y los médicos del PSG insisten: “Puede romperse definitivamente”.

Por tanto se confirma que estaremos otra semana más sin Sergio Ramos. El futbolista español sigue aislado del grupo y en el club no se dan pista alguna sobre la evolución de su estado de forma. Tampoco parece que Pochettino tenga mucha prisa por recuperar al de Camas. Marquinhos y Kimpembe forman un eje de la zaga más que potente, por lo que la vuelta de Ramos no es precisamente prioritaria.

Ramos disputó su último partido el pasado 5 de mayo, cuando jugó con el Real Madrid ante el Chelsea en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. El 8 de julio fichó por el PSG y desde entonces permanece inédito a causa de sus problemas físicos.