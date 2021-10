Forcejeo y puñetazos en plena calle: el caso de malos tratos que originó los problemas judiciales de Lucas Hernández

Deportes

El Juzgado de lo Penal número 32 de Madrid ha ordenado el ingreso en prisión de Lucas Hernández, jugador del Bayern Múnich y ex del Atlético de Madrid, que ha pasado de ganar la Nations League con Francia a ser citado para ir a prisión en Madrid, todo en un lapso de tres días.

En dicha diligencia se cita al futbolista “para que comparezca en este Juzgado el próximo día 19 de octubre de 2021, a las 11:00 horas, a fin de ser requerido personalmente para que en el plazo de diez días ingrese voluntariamente en el centro Penitenciario de su elección”. Lucas está condenado a seis meses de prisión y no fue atendido su recurso al no ser un delincuente primario; es decir, al tener antecedentes penales. En el caso de que Lucas no comparezca el día 19 a la hora fijada y si la Audiencia Provincial no ha atendido antes el recurso presentado, se cursará la orden de búsqueda y captura.

Golpes en plena calle

Los hechos se remontan al 3 de febrero de 2017. Lucas Hernández, entonces jugador del Atlético de Madrid, protagonizó junto a su mujer, Amelia de la Osa Lorente, un delito de maltrato en el ámbito familiar en plena calle.

Después de ser engrilletado, el futbolista de origen francés fue trasladado por los agentes municipales a dependencias de la Guardia Civil, ya que la Policía Local no dispone de calabozos. Allí, en el puesto del instituto armado de Las Rozas, pasó la noche y a media mañana fue puesto a disposición judicial en el juzgado de guardia especializado en violencia sobre la mujer de Majadahonda, ya que es el partido judicial que le corresponde. Se trata del Juzgado de Instrucción número 7 de la localidad. La magistrada titular, Elena Garade, le tomó declaración a primera hora de la tarde de ayer y acordó su puesta en libertad con cargos, pero sin fianza, a la espera de juicio. La mujer no acudió a declarar, a pesar del requerimiento de la jueza, alegando que no estaba preparada psicológicamente hacerlo.

El juzgado condenó finalmente a ambos a 31 días de trabajos comunitarios y les impidió acercarse o comunicarse por cualquier medio durante seis meses, lo que comúnmente se conoce como una orden de alejamiento.

El juzgado les impedía además acercarse o comunicarse por cualquier medio con el otro durante el tiempo de seis meses y les prohibía portar armas durante un año y un día; además de imponerles el pago de las costas judiciales, la mitad para cada uno.

A Amelia de la Ossa también la condenaba por un delito leve de daños, por lo que debe pagar una multa de 180 euros.

La Fiscalía pedía de siete meses de prisión por violencia machista para Lucas Hernández y cuatro para Amelia de la Ossa por un delito de maltrato en el ámbito familiar, así como dos meses más para ella por un delito de daños en el vehículo del futbolista.

La sentencia, consideró un hecho probado que Lucas Hernández y su pareja se “agredieron mutuamente” en la pelea que tuvo lugar la madrugada del 3 de febrero de 2017 en la vía pública, que motivó la denuncia de Amelia de la Ossa a la Guardia Civil y el arresto de ambos.

Asimismo, indica que ella le agredió a él con una cartera y rayó “de forma intencionada” parte del vehículo; mientras que él la agarró “fuertemente” por la cintura y en el forcejeo le “propinó golpes en la región costal, espalda, mandíbula y labio”.

El parte médico recogido en las diligencias señala que la acusada sufrió contusión en la mandíbula derecha, hematoma en el labio derecho, laceraciones superficiales y traumatismo torácico cerrado que sólo requirieron primera insistencia facultativa. Por su parte, Lucas Hernández sufrió erosión en la región facial media derecha y otras contusiones superficiales.

Nueva detención

A pesar de la condena, ambos se saltaron la orden de alejamiento para irse de viaje a Las Bahamas. y el 13 de junio de 2017, Lucas Hernández era de nuevo detenido en el aeropuerto de Barajas cuando, al pasar los controles de seguridad de la T-4 junto a su novia con la que regresaba de vacaciones de las islas Bahamas, la Policía detectó que ambos tenían en vigor una orden de alejamiento mutuo que les impedía acercarse el uno al otro a menos de 500 metros.

Hernández fue detenido y pasó la noche en la comisaría de Moratalaz. Posteriormente, la Fiscalía solicitó un año de prisión para Lucas al entender que el futbolista quebrantó la condena de alejamiento.

El Juzgado de lo Penal número 35 de Madrid condenó a Lucas a seis meses prisión como autor responsable de un delito de quebrantamiento de condena del artículo 468.2 del Código Penal. Los abogados del jugador solicitaron la suspensión o sustitución de la condena por trabajos en beneficios de la comunidad, pero el recurso les fue denegado.

Ahora, el futbolista debe responder, no por los golpes propinados a su mujer, sino por desobedecer la orden de un juez.