¿Por qué sonará “Els Segadors”, el himno de Cataluña, en el Clásico contra el Real Madrid?

Deportes

El próximo domingo se vivirá el primer Clásico de la temporada, el gran espectáculo del fútbol español. Será también el primero sin Leo Messi en el conjunto azulgrana desde hace 17 años y habrá alguna novedad más: se volverá a escuchar por megafonía “Els Segadors”, el himno oficial de Cataluña. Al encuentro acudirá el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que se sentará entre Laporta y Florentino Pérez, y este es el motivo que esgrimió el máximo mandatario barcelonista para recuperar la costumbre de poner el himno. “La razón es que estará el presidente de la Generalitat y se le tienen que hacer los honores que corresponden. Este es el motivo, es así. Ha coincidido que es en el partido contra el Real Madrid, pero siempre que venga el presidente, sonará el himno nacional de Cataluña, como ya se hacía cuando yo era presidente”, explicó Laporta durante la presentación de la renovación de Ansu Fati, la joya de la cantera que amplía su vinculación con el club hasta 2027, y que tendrá una cláusula de rescisión de 1.000 millones, por si alguno de los clubes ricos de Europa está tentado de llevárselo.

Noticias relacionadas Historia. El día que sí se cerró el campo del Barça por pitar el himno de España

En la época anterior, la de Josep Maria Bartomeu, el ex presidente decidió terminar con la costumbre de poner “Els Segadors”. “Por la experiencia que llevo en el Barcelona desde hace unos años, cuando se ponía ‘Els Segadors’, también había ciertos pitos. Hace años, con Maragall, luego con Montilla y ahora con Mas, se decidió no poner el himno a petición de la Generalitat para evitar eso”, declaró Bartomeu en una entrevista en la Cadena Ser antes de la final de la Copa del Rey de 2015, en la que siempre que llega el Barça o el Athletic Club (ha sido varias veces en el siglo XXI) hay la misma polémica por las pitadas al himno español antes de empezar.

Y es que los líos del Barcelona por temas políticos son habituales. Ha tenido que pagar alguna multa y negociar con la UEFA por la presencia de esteladas, la bandera no oficial símbolo de la independencia. El antiguo presidente, Josep Maria Bartomeu, intentaba hacer malabares para contentar a unos y a otros. El famoso día del 1-0 de 2017, con el referendum ilegal y todo lo que se montó en Cataluña con las fuerzas del orden, el conjunto azulgrana jugaba contra Las Palmas y hubo incluso un amago de que no se iba a disputar por temor a que hubiera disturbios. Se terminó haciendo sin público, ante la amenaza de perder puntos extra, además del partido, si no comparecían. Ese mismo día Laporta, que ya sonaba para presentarse a la siguientes elecciones, aseguró en Twitter: “Jugar el partido a puerta cerrada es inhibirse. Es votar en blanco, ser cómplice de los que practican la violencia». Y añadió: «Jugar el partido a puerta cerrada es ser cómplice de los que impiden el ejercicio pacífico de los derechos y libertades democráticas”.

Sensaciones antes del Clásico

Nunca ha ocultado el actual máximo mandatario del club sus ideas independentistas, aunque durante la campaña electoral aseguró que en el Barça “cabían todos”. Será el primer Clásico en el Camp Nou después de su regreso a la presidencia y ya advirtió que convertiría el Barça en un instrumento de “construcción de país”. El año pasado ya estuvo como visitante en la derrota en el Di Stéfano por 2-1. “Tengo buenas sensaciones, veo que el equipo ha ido mejorando, estamos recuperando lesionados, empezando por Ansu, el Kun también ya está, otros han ido mejorando su aportación al equipo, tenemos el apoyo del público y aprovecho para pedir su apoyo, que va a ser un gran espectáculo. Creo que podemos ganar, y si es con gol de Ansu, será para celebrar este momento”, explicó sus sensaciones antes del gran duelo.