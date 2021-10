Wanda Nara se olvida de Icardi con David Bisbal

Deportes

Continúa la pelea en las redes sociales entre el delantero del PSG Mauro Icardi y su mujer, Wanda Nara, como consecuencia de la supuesta infidelidad de él con la actriz Eugenia La China Suárez. El último capítulo de esta relación, que va continuamente de la separación a la reconciliación, se ha vivido este fin de semana. Icardi dejó de seguir a Wanda en Instagram, la red social en la que están ventilando sus asuntos personales, posteriormente rectificó y volvió a seguir a su mujer, a la que dejó un mensaje muy claro que no tardó en borrar. El contraataque de Wanda Nara fue duro.

“Cuando estás en Mood soltera en Instagram, pero a la noche venís a pedir perdón. ¿En qué quedamos Wanda? No me queda claro”, escribió Icardi en una storie de Instagram que no tardó en borrar. El delantero eliminó el mensaje con rapidez, pero no pudo evitar que la imagen circulara por las redes sociales. Esa frase del futbolista estaba acompañada por una foto de él y Wanda abrazados en una cama con el torso desnudo. Se desconoce la fecha en la que se hizo esa foto.

No termina más esto pic.twitter.com/pM4M0SYzt5 — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 22, 2021

En la noche del domingo, Wanda decidió salir de fiesta por París con Natacha Eguía y Kennys Palacios, como se puede ver en las stories que los tres publicaron en Instagram, donde se muestran sonrientes y felices. Wanda Nara publicó los vídeos acompañados de canciones. En uno de ellos se la puede ver a los pies de la torre Eiffel mientras suena una canción de David Bisbal, quien hace años mantuvo una relación sentimental con La China Suárez. “Si ella te quiere tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo”, fue el fragmento de la letra elegido por Wanda para mostrarlo en su storie. Corresponde a la canción Si tú la quieres, que David Bisbal interpreta junto a Aitana.