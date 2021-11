La declaración de Laporta que afianza los rumores de un regreso de Messi al Barça

Fútbol

Joan Laporta, presidente del Barcelona, estuvo presente en la presentación oficial de Dani Alves, tras su regreso al club después de cinco años. En el evento, el mandatario no dudó en hacer referencia al posible regreso de Lionel Messi y de Andrés Iniesta. Algo que resulta sorprendente teniendo en cuenta que es el mismo que lo dejó ir al PSG y el que pidió públicamente que Leo se quedara a jugar “gratis”.

Éste miércoles se llevó a cabo la presentación del futbolista en el Camp Nou. El brasileño de 38 años firmó su contrato descalzo sobre el césped del estadio y recibió una gran ovación de los fanáticos azulgranas.

Posteriormente, se presentó ante los medios de comunicación junto al presidente Joan Laporta, el vicepresidente Rafael Yuste y el director deportivo Mateu Alemany. Allí sorprendió una declaración del máximo directivo, quien después lograr incorporar a un histórico de la institución no descartó un posible regreso de Lionel Messi y Andrés Iniesta.

“Todos los cules, hoy con Dani, mañana sería con otros, son personalidades que han hecho grande al club y Leo y Andrés son dos jugadores espectaculares. No puedo predecir el futuro, están jugando todavía, son grandes del Barça, los tenemos siempre presentes pero son jugadores con un contrato en vigor con otros clubs y se ha de respetar, pero en la vida nunca se sabe”, consideró Laporta, dejando la puerta entreabierta a los dos míticos jugadores azulgranas.

Sobre esa misma situación también hizo alusión Dani Alves: “Si me prestas un par de horas voy a buscar a Leo”, bromeó el brasileño y agregó: “Las historias nacen escritas y van a ser recordadas siempre. Leo es lo más grande que he podido ver y tener como compañero”.

Un rumor que viene de lejos

Estas afirmaciones no ha hecho más que afianzar un rumor que ya suena desde hace semanas en Barcelona debido, sobre todo, a la difícil situación que vive Leo Messi en París.

El París Saint Germain se las prometía muy felices el pasado verano cuando cerró el fichaje de dos cracks de la talla de Sergio Ramos y Leo Messi, pero lo cierto es que más que un valor añadido para el equipo se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza. En Francia pensaban que Leo Messi iba a llegar al Paris Saint-Germain y empezaría a marcar los goles de dos en dos y verían al jugador de su mejor etapa en el FC Barcelona, pero nada más lejos de la realidad. En sus inicios en el PSG está lento y son muchos los que critican su rendimiento. Además, el ex culé no acaba de adaptarse a la vida de París, ni a sus compañeros de vestuario y, la semana pasada ya se rumoreó que no descarta, incluso rescindir el contrato.

Leo Messi no es feliz en París. Lo saben en el FC Barcelona y lo saben en Francia, donde los medios galos han hecho referencia a ello en reiteradas ocasiones. El astro argentino no tiene el protagonismo deseado en su nuevo club y la afición ya ha quejado de su rendimiento. A Messi le falta gol, no ha demostrado aún su calidad sobre el césped y su familia no acaba de adaptarse a la capital gala.

En un artículo de opinión publicado en Mundo Deportivo, el periodista Lluís Canut, explica que Messi podría solicitar la rescisión de su contrato con el PSG a la mitad de su cumplimiento, justo después de que se celebre el Mundial de Qatar 2022. Este torneo es la gran obsesión del futbolista, que tendrá su quinta y última oportunidad de ganar un Mundial. En el citado artículo, se contempla incluso la idea de que Messi regrese al FC Barcelona como acaba de hacer Dani Alves, dentro de un año o un año y medio. Entonces tendría 35 años y en Barcelona siempre se respetó su jerarquía en el campo. No es la primera vez que desde medios catalanes cercanos al entorno del argentino se apunta esta posibilidad.

La nula relación Messi-Laporta

Incluso Messi apuntaba esta posibilidad en una entrevista con el diario Sport. Para el astro argentino la salida del club blaugrana tampoco fue fácil y no renuncia a un regreso. “Sueño con volver a la institución en el futuro, aunque desde otro rol” afirmó. Aunque para eso tendría que limar muchas asperezas con el presidente blaugrana.

“Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco”, dijo Messi a Sport.

El ex capitán del Barça, que reconoció que no volvió a hablar con Joan Laporta tras su marcha del club, insistió en que “como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona”.

Ahora, que su situación en el PSG es más que complicada el argentino podría tomar nota de las declaraciones de Joan Laporta.