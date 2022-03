La maniobra del FC Barcelona para que Mbappé no venga al Real Madrid

El futuro de Kylian Mbappé, que acaba el 30 de junio, parecía destinado a un mano a mano entre su actual club y el Real Madrid, en una particular revancha tras bambalinas tras la eliminación de los parisinos de la Champions League. Ahora, según L’Equipe, un tercer equipo se ha metido en la batalla, y no cualquiera. El Paris-SG ha sido informado de que el FC Barcelona también está interesado en hacerse con los servicios de su delantero de 23 años el próximo verano.

Según informó el diario francés L´Equipe, el FC Barcelona se ha posicionado en la puja para hacerse con los servicios de Kylian Mbappé el próximo mercado de fichajes. Una bomba que sacudiría el mercado y daría un vuelco total al fútbol europeo.

Transferts : le FC Barcelone se positionne pour Kylian Mbappé

Alors que l'avenir de l'attaquant balance toujours entre le Real Madrid et le PSG, le club catalan est passé à l'action. Il part de loin, mais Kylian Mbappé n'a pas fermé la porte https://t.co/MM2QRNvyZq pic.twitter.com/0a72yyoBoi — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 24, 2022

El rotativo francés confirma que el delantero francés no ha tomado una decisión sobre su futuro y no cierra las puertas a ofertas de otros clubes importantes de Europa. Su futuro parecía estar entre quedarse en el PSG o irse al Real Madrid como agente libre, pero parece que todo podría cambiar en las próximas semanas.

Según informan desde París, Joan Laporta ya ha solicitado una reunión entre Kylian Mbappé y Xavi Hernández para que el entrenador le explique el proyecto del club tanto a corto como a largo plazo. El francés estaría dispuesto a escuchar todas las ofertas que le lleguen en las próximas semanas. El mismo PSG, según la información de L’Equipe, habría confirmado el interés de los blaugrana.

El club azulgrana lleva semanas trabajando la opción Haaland y buscando alternativas por si no logra el fichaje del noruego. La aparición de Mbappé en escena es sorprendente, pero con el Barça todo es posible. Joan Laporta no está dispuesto a renunciar a un jugador como Mbappé que llegaría con la carta de libertad y está dispuesto a hacer un esfuerzo para convencerle con una ficha a la altura de las circunstancias.

Los flecos que preocupan al Real Madrid

Restan cuatro meses para que Mbappé finalice su contrato con el PSG y, aunque todos dan por cerrada su llegada al Santiago Bernabéu, lo cierto es que hay ciertos flecos que podrían suponer un quebradero de cabeza para el Real Madrid y hacer que el jugador barajara otras opciones.

El primero de ellos los derechos de imagen, un asunto que ya ha sido polémico esta semana con la selección francesa. Mbappé se negó a participar en varios anuncios de la FFF con sus jugadores, según desvelaba el diario L’Équipe. De acuerdo a informaciones de los medios galos, los agentes del jugador, sus padres y su abogada llevan un tiempo discutiendo por este motivo y no han alcanzado un acuerdo. El delantero no acepta, según RMC, que su nombre aparezca junto a patrocinadores a los que no está ligado. Además, es partidario de un cambio en el acuerdo entre los jugadores de la selección de Francia y la FFF sobre el uso de los derechos de imagen.

Un asunto que ha provocado una gran polémica en París y que también será una patata caliente para el Real Madrid. El Real Madrid tiene por costumbre compartir con sus jugadores al 50% sus derechos de imagen, una táctica que los blancos podrían repetir también con el ex del Mónaco. Según adelantó Marca, el tema de los derechos de imagen sigue siendo el principal obstáculo entre el entorno de Mbappé, sus padres, y el cuadro madridista.

El francés goza de un cartel muy grande en Europa y se sabe que su imagen es una de las más cotizadas, pues no sólo es el rostro del FIFA 22 sino que muchas marcas pujan por él. En la actualidad las marcas que tienen al francés como embajador son: Nike, Hublot, Goog Gout, Bulk y EA Sport. Desde el entorno de Mbappé avisan que podría ceder un porcentaje pero nunca la mitad, por lo que los merengues deberán llegar a un acuerdo en caso para culminar su fichaje.

El segundo escollo con las exigencias de la madre del delantero, que ha tenido un papel protagonista en el culebrón del fichaje del delantero por el Real Madrid. Fayza Lamari es la gestora de la empresa KEJWF (nombre formado por las siglas de la familia) que lleva todo lo relacionado con la imagen y las finanzas de Kylian. Por ello, sus advertencias, comentarios y exigencias han sido recogidas de manera constante en los medios galos y españoles. Una de su exigencias ha estado centrada en la prima de fichaje. Eduardo Inda desveló, en su sección de exclusivas de El Chiringuito de Jugones la estrategia de la madre de Mbappé y el dinero que pide como prima para cerrar el fichaje. «La persona que está negociando el asunto de Mbappé, hay problemas con la madre que ha asumido la representación del hijo. Me dicen que el PSG le ha ofrecido más de 120 millones de prima por renovar y es lo que ella pediría brutos al Real Madrid para llegar a la capital de España», desveló.

Y aún hay más. En los últimos días, Lamari ha lanzado un órdago al Real Madrid. Según adelanta DiarioGol, la madre de Mbappé ha estallado contra Carlo Ancelotti. El técnico italiano no era de su agrado desde que se empezó a tantear la idea de que su hijo terminase en el Real Madrid, sin embargo, la goleada del Barça ha sido clave para que exija un cambio en los mandos del banquillo.