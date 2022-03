El destino sorpresa de Carlo Ancelotti y sus posibles sustitutos

El regreso de Carlo Ancelotti al banquillo del Real Madrid el pasado verano fue toda una sorpresa. El italiano no era la primera opción del conjunto blanco, que fue relacionado con multitud de entrenadores: desde Allegri hasta Raúl, pasando por Pochettino y Antonio Conte.

Finalmente, el técnico italiano fue el elegido y firmó por dos temporadas, hasta 2023. Sin embargo, varios medios lleva apuntando desde hace semanas a que podría no cumplir su contrato. Si el Real Madrid no logra levantar la Champions ni LaLiga a final de temporada, Ancelotti saldría del Real Madrid. La eliminación del conjunto blanco en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic generó muchas dudas en el club. El técnico italiano fue duramente criticado tras el encuentro. No estuvo afortunado en sus decisiones y su equipo lo terminó pagando.

¿Su próximo destino?

Pero en la últimas horas ha cobrado fuerza un destino sorpresa que aviva aún más los rumores de su marcha. Según adelanta ESPN, el futuro del italiano podría estar en el Manchester United. Ancelotti tiene una estrecha relación personal con Sir Alex Ferguson, alguien a quien el nuevo CEO del United, Richard Arnold, ha pedido consejo desde que asumió el cargo de Ed Woodward a principios de este año. El United ha venido barajando nombres como Mauricio Pochettino y Erik ten Hag para dirigir al equipo pero, según este medio, Ferguson ha recomendado al club que considere a Ancelotti como candidato.

Ancelotti es visto como un entrenador con amplia experiencia en la Premier League y la Champions League, además de demostrar su capacidad de gestión en vestuarios repletos de jugadores de alto perfil.

“Ahora estamos llevando a cabo un proceso exhaustivo para el nombramiento de un nuevo entrenador permanente que se hará cargo este verano, con el objetivo de que volvamos a luchar por esos títulos nacionales y europeos”, dijo el director de futbol John Murtough en un foro de aficionados celebrado la semana pasada.

El United preferiría tener un entrenador a largo plazo antes del comienzo de la próxima temporada, pero hay complicaciones con varios de sus principales objetivos. Desde Inglaterra ven posible la llegada del técnico del PSG, Mauricio Pochetino, al Real Madrid por lo que Ancelotti sería una opción factible.

Otro candidato que se ha barajado es Luis Enrique, que seguirá al frente de La Roja al menos hasta después del Mundial, que se disputa en Catar en diciembre. La temporada de la Premier League está programada para comenzar el 13 de agosto.

Ancelotti ha tenido dos etapas en la Premier League con Chelsea y Everton, ganando el título y la Copa FA durante su etapa en Stamford Bridge. También ganó la Liga de Campeones en tres ocasiones, y lo logró con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid en 2014.

Sus posibles sustitutos

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas y en el Real Madrid ya no descartan su salida. De hecho, hay varios nombres que suenan desde hace semanas para cuando el italiano se marche del banquillo blanco.

El favorito, según apuntan desde París es Mauricio Pochettino. El técnico argentino y el Real Madrid llevan años flirteando y podrían cruzar sus destinos el próximo verano. El técnico argentino nunca ha escondido su deseo de sentarse algún día en el banquillo blanco, y el presidente madridista Florentino Pérez no lo descarta.

Pochettino está teniendo una temporada repleta de dificultades, con su futuro permanentemente cuestionado y la prensa francesa muestra su dudas sobre la capacidad del técnico para sacar rendimiento al equipo y critican su falta de mano dura. Según publicó L’Équipe, el entrenador ha perdido fuerza en el vestuario y en el club ya no creen en él. “Ha perdido crédito dentro del grupo por ser más flexible de la cuenta cuando quizá tendría que tener más mano dura”, afirma el diario galo. Además, en París ya dan por cerrado el fichaje de Zinedine Zidane.

Otra opción, que ya se barajó antes del fichaje de Carlo Ancelotti es Raúl. La leyenda blanca está cumpliendo su tercera temporada al frente del Real Madrid Castilla y el balance es bueno. A Raúl le preguntaron antes de a llegada de Ancelotti si cogería el mando: ”Soy un empleado del club. Esta es mi casa y aquí es donde quiero estar, donde me siento identificado. Me hice entrenador para estar en mi casa”.

El tercer candidato sería Conte, que lleva años figurando en la agenda del Real Madrid. De hecho, fue el principal candidato para sustituir a Lopetegui en 2018. En el Real Madrid lo ven como un técnico muy exigente, con un carácter fuerte y que siempre edifica equipos muy competitivos.