La entrevista a un abogado que pide “cariño” para Santi Mina incendia las redes sociales: “Fue una mala noche”

La noticia de la semana ha sido sin duda el caso de Santi Mina, condenado a 4 años de prisión por abuso sexual y alejado de los entrenamientos del Celta. Todo lo ocurrido aquella noche de junio de 2017 en Mojácar cuando el delantero, que tenía 22 años, agredió sexualmente a una joven sigue dando mucho de que hablar.

La Radio Galega entrevistó al abogado Pablo Viana, que defendió al jugador de fútbol Santi Mina y sus posibilidades de seguir jugando en el Celta de Vigo a pesar de haber sido condenado por un delito de abuso sexual. El letrado, según adelanta elDiario.es, participó el programa deportivo Zona Mixta, que se emite diariamente entre las 15.00 y las 16.00 horas. Viana inició su intervención reconociendo que aún no se había leído la sentencia que condena al jugador pero no dudó en concluir que cuando abusó de la joven que lo denunció lo hizo porque había tenido “una mala noche”.

En Zona mixta hablaron con el abogado Pablo Viana para evaluar la sentencia y sus repercusiones con la posibilidad ya perdida de llegar a un acuerdo antes de la sentencia “No me sorprende el abuso. No hay testigos de estos crímenes. El examen psicológico y las declaraciones de la víctima son cruciales en estos casos, lo que limita la defensa si se cree el testimonio veraz, consistente y exacto de la víctima”, afirmó Viana.

Una mala borrachera

“Creo que fue un gran error no llegar a un acuerdo antes de la sentencia, por mucho dinero que se le pidiera, porque ahora estamos en esta circunstancia, y en mi opinión es difícil de solucionar” continuó el letrado que se reafirmó en que “Esto ha sido una mala tarde, una mala noche, una mala borrachera, un error. Y por el otro lado hay gente que se aprovecha de que enfrente tienen a Santi Mina”.

Durante la entrevista también se mostró contrario al despido, por ahora del delantero: “El Celta supongo que ha elaborado un informe y abierto un expediente sancionador que supondría el despido tras traspasar jugador y AFE, es lo que haría yo. Pero una vez abierto lo dejaría en suspenso hasta que sea firme. Lo votaría y esperaría. El club tiene un código, pero la sentencia no es firme. Yo no tomaría ninguna medida, porque lo único sería el despido, que no sabemos si se anticiparía a tiempo para que se declarara procedente o no. Hay que valorar lo que supone para el club, la alarma social, hay muchos matices, pero lo dejaría en suspenso por el cariño que se le debe al jugador”.

Las afirmaciones del abogado han corrido como la pólvora en internet y son muchos los que critican no solo las palabras del letrado sino también que una radio pública permita este tipo de declaraciones. “Y todo esto porque el violador es futbolista... qué asquito más grande”, “Una mala noche es lo que tienes cuando cenas picante, no cuando violas a alguien” o “Es que no me jodas. El cariño que se lo den en las duchas de la cárcel, a ver qué le parecen las muestras de afecto indeseadas….”, son algunos de los indignados comentarios que pueden leerse en redes sociales.

Es que no me jodas. El cariño que se lo den en las duchas de la cárcel, a ver qué le parecen las muestras de afecto indeseadas… — Rose △⃒⃘ 💜 (@MrsRose_84) May 6, 2022

Yo si fuera funcionario de prisiones acompañándolo a las duchas de los presos comunes:

- Venga Santi,no tengas miedo, no sabe nada.

- ¿Seguro?

- Claro, no te rayes. Ya en las duchas



- ¡Venga Santi,no te preocupes que solo has violado a una chica!

El viendo al resto pic.twitter.com/cTHJXla6b7 — víctor martín (@victormartin91) May 6, 2022

El jugador no entrará en prisión por ahora, a pesar de los cuatro años de condena, ya que recurrirá la decisión de los magistrados ante el TSJA, y presumiblemente, ante el Tribunal Supremo. Lo primero que hará es interponer el correspondiente recurso de apelación en los próximos días. Por su parte, el abogado Iván Bolaño, que ha ejercido la acusación particular solicitará el ingreso en prisión provisional del futbolista de forma inmediata y recurrirá la resolución para lograr la condena de Mina por agresión sexual y no por abuso sexual, es decir, que se aumente de cuatro a ocho años de prisión.