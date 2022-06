Suiza-España: La vida en los penaltis

Los penaltis han marcado los últimos enfrentamientos entre Suiza y España. En la tanda decisiva se clasificó la Roja para las semifinales de la pasada Eurocopa con una gran actuación de Unai Simón. A partir de aquel partido todo el mundo entendió que el guardameta del Athletic era también el de la selección. Paró dos penaltis en la tanda, –a los dos centrales suizos: Scharr y Akanji–, y confirmó la fortaleza mental que había demostrado en la eliminatoria anterior contra Croacia después de encajar un autogol tras un error al controlar un pase de Pedri desde el centro del campo.

Unai salió fortalecido, como toda la selección, que llegaba a aquella tanda de penaltis después de una racha tremendamente negativa desde los once metros que había comenzado en otro partido contra Suiza, en la fase previa de la Liga de Naciones en noviembre de 2020. Sergio Ramos falló dos penaltis en aquel partido que terminó con empate a uno y desde entonces encadenó cinco errores en los lanzamientos desde los once metros de manera consecutiva. Abel Ruiz fue el primero en el último amistoso previo a la Eurocopa. Ya en el torneo continental fallaron Gerard Moreno y Morata. En la tanda contra los suizos fallaron Busquets y Rodri. Y acertaron Dani Olmo, Gerard Moreno –ahora sí– y Oyarzabal.

Ellos rompieron la racha negativa en los lanzamientos de penalti y España pudo viajar a Londres para jugarse en Wembley contra Italia la presencia en la final. Pero esa es otra historia.

El trabajo psicológico de Luis Enrique y de su cuerpo técnico fue definitivo para conseguir alcanzar esas semifinales. «Nunca voy a hacer públicas esas conversaciones con el cuerpo técnico, pero el entrenador tiene parte de culpa de que tengamos esta victoria. Nos ha hecho ganar esta tanda de penaltis», reconocía Unai Simón. Aunque Luis Enrique, como es habitual, se quitara importancia. «Le dije que hiciera lo que quisiera, que se moviera, que se quedara quieto... El mérito y la habilidad las tiene él. Le he visto parar muchos penaltis en los entrenamientos. Es un especialista», explicaba el seleccionador.

Suiza es un rival recurrente en los últimos años contra España. Desde que se cruzaron en el Mundial de 2010 en el primer partido de la fase de grupos. Aquella fue la única derrota de España en el torneo antes de proclamarse por primera vez en su historia campeona del mundo. Primera y única, de momento.

Los suizos en los últimos años siempre han sido un rival complicado. Para España y para otros equipos. Fueron el rival de la Roja en cuartos de final de la Eurocopa porque habían eliminado a Francia en octavos, también en los penaltis.

«A mí me gusta Suiza. Me gustaba la de Petkovic y me gusta esta Suiza. Es una selección que conocemos, que está muy bien trabajada. Sabe jugar en su campo y estar replegada, pero también presiona alto y tiene el ritmo necesario para complicarte la vida. Me gusta, es una selección atractiva para verla. Y creo que comparte la idea de lo que es nuestra selección en cuanto a dominar los aspectos importantes del juego», explica Luis Enrique.

Para el técnico español los suizos han merecido mejores resultados que las dos derrotas que acumulan hasta ahora. «En el primer partido contra la República Checa no merecieron perder, diría que podrían haber conseguido la victoria. Pero encajaron dos goles en dos saques de banda difícilmente aceptables. En el partido de Portugal se adelantan en el marcador y les anulan el gol. Tienen problemas en situaciones de transición y Portugal estuvo muy acertada», añade.

“Yo he jugado mucho en estos últimos tiempos contra Suiza. Nos ha tocado en la última Eurocopa y en los grupos en la clasificación de la Liga de Naciones. Es un equipo de nivel. A algunos los conocemos de que han pasado por la Liga, son jugadores experimentados en Europa siempre nos lo han puesto difícil, han sido partidos complicados que se han decidido por detalles. Intentaremos mejorar. Es importante conseguir la primera victoria”, explica Busquets.

El responsable de la selección es ahora Murat Yakin. Un antiguo centrocampista internacional que jugó en Alemania y en Turquía además de en el Basilea.

Un centrocampista de clase que ahora se declara admirador de Luis Enrique y, sobre todo, de Gavi. «Todo lo que hace con 17 años es impresionante», asegura el seleccionador suizo. Un futbolista que levanta expectación por donde va. «A Gavi todavía no le conocéis», insiste Luis Enrique. Sólo le falta tirar los penaltis.