El Sevilla, con demasiado respeto al poderío del Manchester City o demasiado miedo a sus propios defectos, volvió a demostrar por segunda vez en tres días que ahora mismo es un equipo frágil, inseguro y con muy pocas virtudes y que por supuesto está en una liga diferente a la de los ingleses o el Barcelona, es decir, a la élite que pelea por títulos. También por segunda vez en tres días fue goleado el conjunto de Julen Lopetegui en su campo, ante su gente, en otro duelo en el que pareció Don Quijote intentando lancear molinos. Al City, como gigante que es, no le costó pasar por encima de este pobre Sevilla, que ha perdido cuatro de los cinco partidos oficiales que ha jugado esta campaña.

El objetivo de Lopetegui pareció claro en cuanto se conoció su once: jugadores defensivos por doquier, cero delanteros e Isco delante de los centrocampistas. Como el City sí fue fiel a su estilo, el partido fue el que los sevillistas esperaban ver: la pelota para los ingleses y a rezar para que Haaland no tuviese el día. Eso no pasó. El noruego, tras cabecear fuera un pase de De Bruyne, no falló a la segunda y voló para remachar a placer otra asistencia del belga. El goleador se coló entre tres defensas que más bien parecían espectadores y Acuña hizo como si la internada no fuese con él. Demasiado fácil para el City.

Antes del 0-1 ya hubo una serie de oportunidades desaprovechadas por Grealish, Foden y De Bruyne en dos ocasiones, tres si se cuenta una falta que lanzó tras el gol. Y lo peor es que el equipo de Pep Guardiola no necesitó sudar más de la cuenta para apabullar a su anfitrión. El Sevilla, con unas dificultades enormes para crear algo decente y castigado por su grada antes de la media hora, inquietó algo a Ederson por medio de Acuña y sobre todo de Papu Gómez, que chutó arriba en una posición inmejorable.

El Sevilla que regresó del vestuario tras el descanso, por fin con un delantero (Rafa Mir), fue otro muy distinto, más mordaz y con menos miedo. Pero claro, la osadía es peligrosa cuando enfrente hay un adversario que no indulta el más mínimo fallo. Bono evitó el gol de De Bruyne tras un error de Jordán y Haaland chutó fuera a bocajarro tras el siguiente córner. Pero como Jordán volvió a marrar y a la tercera va la vencida, Foden culminó un contragolpe y casi terminó con el partido. La sentencia llevó la firma de Haaland, en otra jugada lamentable del Sevilla tras un saque de banda a la altura del área “citizen”, y el cuarto gol sólo metió más sal en la herida. «¡El Sevilla somos nosotros!», gritó el Sánchez-Pizjuán, enfadado como hacía años que no se veía. Crisis gorda en toda regla.

Ficha técnica

0. Sevilla: Bono; Jesús Navas, Nianzou, Carmona, Acuña; Rakitic (Rafa Mir, min. 46), Gudelj, Delaney (Jordán, min. 46); Isco (Januzaj, min. 78), Papu Gómez (Suso, min. 73) y Alex Telles (Dolberg, min. 57).

4. Manchester City: Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Akanji, Sergio Gómez; Rodri (Phillips, min. 78), Foden (Palmer, min. 70), De Bruyne (Mahrez, min. 78); Grealish (Gündogan, min. 62), Haaland (Julián Álvarez, min. 70) y Bernardo Silva.

Goles: 0-1, min. 20: Haaland. 0-2, min. 58: Foden. 0-3, min. 67: Haaland. 0-4, min. 92: Ruben Dias.

Árbitro: Davide Massa (Italia). Amonestó con cartulina amarilla al local Rafa Mir.

Incidencias: 38.764 espectadores en el Sánchez-Pizjuán. Partido correspondiente a la primera jornada en el Grupo G de la Liga de Campeones disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.