Así es Inés Rau, la modelo trans que ha conquistado a Kylian Mbappé

A pesar del supercontrato que le ofreció el PSG para que renovara y dejara plantado al Real Madrid, el delantero francés Kylian Mbappé no atraviesa su mejor momento en París. A las guerras con Neymar que parecen no tener solución se une una sospechosa falta de entendimiento con Galtier y el hecho de no estar brillando como la gran estrella que quiere ser.

Sin embargo, el galo si podría tener una nueva ilusión fuera de los terrenos de juego. Desde hace días, en la prensa francesa se da por hecho que el futbolista mantiene una relación con Inés Rau, una modelo de 32 años que alcanzó fama mundial en 2017 cuando logró convertirse en la primera mujer transgénero en protagonizar una portada de Playboy. Al año siguiente, en 2018, publicó su primer libro llamado “Mujer”, donde cuenta su historia.

El futbolista #KylianMbappe y la mujer transgénero #InesRau fueron vistos en el Festival de Cannes, y posteriormente abrazándoselo en un yate mientras disfrutaban de la tarde juntos, levantando rumores de una posible relación. QUE viva el amors !! ♥️ pic.twitter.com/ziu39u7n8u — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) September 22, 2022

La edición protagonizada por la parisina salió en el número especial de noviembre-diciembre de 2017. Según comentó la modelo, fue una forma de celebrar su coming out. Ines Rau comenzó su transición a los 16 años, pero fue hasta los 24 que empezó a pronunciarse como una mujer trans.

Según confeso, una de las figuras que la inspiró fue Caroline ‘Tula’ Cossey. La británica fue la primera modelo trans en posar para una revista. Inés, que cuenta concasi un millón de seguidores en Instagram se ha convertido en todo un referente para el colectivo LGTBI+

El romance ha generado un gran revuelo y Láurel Miranda una periodista mexicana conocida por su activismo en favor de los derechos de las personas transgénero, explotó en sus redes sociales contra una nota publicada sobre el romance.

“¿Es que acaso las mujeres trans no tenemos derecho a ser queridas, a ser deseadas? ¿Es que acaso siempre perseguirán mediática y socialmente a aquellos hombres que “osen” fijarse en nosotras? ¿Es que acaso nuestra vida sexual les importa más que la suya propia?”, expresó en su cuenta oficial de Twitter.

Las otras mujeres del “soltero de oro”

Según Vanity Fair, en 2017 existió una supuesta relación sentimental con Camille Gottlieb, la hija menor de Estefanía de Mónaco. Algo más de un año antes, los dos habían coincidido en la recepción ofrecida por Alberto de Mónaco en los jardines de su palacio a los jugadores del AS Mónaco tras su victoria en la liga francesa. Camille subió a Instagram una foto junto al futbolista acompañada de un corazón, algo que desató los primeros rumores. Sin embargo, Camille fue la primera en desmentirlo. También se le relacionó con una Miss Francia, Alicia Aylies. Pero Kylian es de poco mostrar sus parejas.

El pasado mes de abril, crack francés fue cazado en el Parc Asterix, un parque de atracciones a una hora de París, con Emma Smet. Ella es actriz, actualmente interpreta un papel en “Demain Nous Belongs”, una reconocida serie francesa e hija del cantante cantante David Hallyday y de la modelo Estelle Lefébure. La joven es un año mayor que el delantero, tienen 24 y 23 años. Sin embargo, este “affair” tampoco prosperó.

Poco después, en mayo, los rumores apuntaban a que tendría una relación sentimental con Aviv Sarah Meiri, una joven israelí de la ciudad de Meitar, una localidad del sur del país, a pocos kilómetros de Beer Sheva, dijo la revista Pnai Plus. Al parecer, Aviv Sarah Meiri, de 29 años, “incluso voló a la Ciudad de las Luces para pasar un buen rato con Mbappé”, continuó el informe, que señaló como “pruebas” algunas fotografías que la joven israelí se tomó recientemente en París y subió a su cuenta de Instagram.

El futbolista y la estudiante israelí “no se siguen en las redes sociales y ni siquiera han subido fotos compartidas”. De todas maneras, la revista dijo contar con “espías por todas partes que habían confirmado la nueva relación”.