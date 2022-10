El Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina y uno de los grandes ausentes es Erling Haaland. El noruego se quedó fuera y eso le preocupa a Guardiola. El técnico del City ha desvelado en unas declaraciones recogidas por ‘The Sun’ más detalles sobre los planes que tiene el ‘9′: “Lo bien que esté en la segunda mitad de la temporada depende de cómo se comporte en Marbella. Haaland tiene casa y allí se irá. Jugará al golf, con suerte no comerá ni beberá demasiado y regresará en buena forma. La ética de trabajo de Haaland. Es uno de los primeros en llegar y uno de los últimos en irse. Cuida perfectamente su cuerpo”. El delantero nunca ha escondido que España le encanta y que por eso mismo quiso comprarse una casa en Marbella, donde hay muchos vecinos que ya le conocen.

El entrenador también insistió en el tema del Mundial: “Es la primera vez en nuestras vidas que habrá un Mundial en mitad de temporada, por lo que no sabemos cómo regresarán los jugadores. Si tienes seis jugadores que son campeones del mundo, será muy positivo. Otros pueden estar deprimidos. O los chicos eliminados podrían tener más vacaciones. Veremos cómo se sienten cuando regresen. Nos adaptaremos para volver a jugar. Es increíble. Ya has visto cuántos jugadores se perderán el Mundial por este calendario loco”.

Mientras tanto, el noruego sigue a lo suyo: marcó 155 goles en 197 partidos. De manera más concreta, en el Borussia Dortmund anotó 86 tantos en 89 encuentros, o en el Red Bull Salzburgo sumó 29 dianas en 27 partidos. Ahora, ya registra 20 anotaciones en 14 envites.

Además, esta semana se ha difundido un vídeo suyo con 13 años marcando golazos. Estos vídeos fueron grabados en un torneo llamado Randaberg Cup que se juega todos los años en Noruega. Pero esto no es el único secreto llamativo del killer. En un documental desveló que solo bebe agua a través de un sistema de filtrado y también mira la luz del sol durante unos minutos nada más levantarse. “Ustedes no comen esto, pero yo me preocupo por cuidar mi cuerpo. Creo que comer comida de calidad que sea lo más local posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne que comes en McDonald’s? ¿O la de la vaca local que come hierba? Me como el corazón y el hígado”.