La historia se repite: el nuevo desplante de Cristiano a un antiguo compañero suyo del United

Cristiano Ronaldo protagonizó hace unos meses una polémica con Jamie Carragher al no querer saludarle después de unas críticas que hizo contra él. Esta historia vuelve a darse, aunque ahora tiene a Gary Neville como protagonista. Ambos fueron compañeros durante seis años en el Manchester United. Es llamativo que antes eran íntimos e incluso el defensor le asesoraba en lo deportivo. Este hecho ocurrió en un partido donde el United ganó por 1 a 0 ante el West Ham con un tanto de Marcus Rashford. Cuando el equipo saltó al campo para el calentamiento, Cristiano pasó junto a los analistas de Sky Sports y saludó a Roy Keane, a Micah Richards y a Jamie Carragher.

Gary Neville getting aired by Cristiano Ronaldo... 😳🤣 pic.twitter.com/UpKAmNjw1v — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 30, 2022

Neville fue preguntado hace unos días por el caso Cristiano y se mostró tajante afirmando que los Diablos Rojos y el portugués debían separar sus caminos, además de calificar de “inaceptable” la actitud del atacante luso. La mayoría de exjugadores están apoyando las decisiones de Erik ten Hag.

porque decidió ponerlo en los últimos instantes de un partido. En ese contexto, Neville fue contundente con el atacante. Advirtió que los Diablos Rojos y el portugués debían “separar sus caminos” y señaló que su proceder es “inaceptable”.

Gary Neville ayudando a Cristiano Ronaldo a dar sus primeras declaraciones como futbolista del Manchester United.



Eso es ser un capitán de verdad, adentro y afuera de la cancha.#MUFC

pic.twitter.com/rAigigyBCl — Daniel Vaca-Pereira (@dvacapereira) September 23, 2022

Keane tiró de humor en pleno directo: “Jamie Carragher puede decírtelo, esto es lo que pasa cuando hablas contra Cristiano”. En ese momento se dispararon todas las risas. Carragher volvió a recordar lo que dijo en su día: “Siempre pensé que su vuelta fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hiciera bien. Así que ahora la situación es complicada para el United porque otros clubes no lo quieren. Y creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento”. Ambos solucionaron lo ocurrido.