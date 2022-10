La salida de Cristiano del United avanza: Chelsea, Nápoles y Sporting de Portugal están a la espera

La situación de Cristiano Ronaldo es cuanto menos complicada. El portugués, con contrato hasta 2023 con el United, quiere salir en este mercado de invierno. Por su parte, el club inglés intentará hacer caja en enero, pero los directivos no descartan la opción de que le dejen marchar libremente. Ten Hag no cuenta con él. El último capítulo entre ambos ratifica que la relación no es buena cuando el futbolista se negaba a jugar los últimos minutos contra el Tottenham. El propio club le quiere aplicar una sanción económica de casi 900.000 euros.

😳 ¡Se enojó Cristiano!



🔥 Se fue a los vestidores en pleno partido, al ver que no iba a jugar contra Tottenham.



🤔 ¿Es un error que en el @ManUtd lo dejen en la banca o su actitud es incorrecta?#LigaPremierTD pic.twitter.com/lDpJkOKAaj — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 19, 2022

Cristiano cobra unos 30 millones de euros por temporada a sus 37 años. Sin duda, un obstáculo para cualquier club. Pero el atacante estaría dispuesto a bajarse el sueldo con tal de buscar un mejor destino. En este contexto, Nápoles, Sporting de Portugal y Chelsea están a la espera de saber los detalles de esta operación. De momento, no existe oferta formal, aunque los tanteos sí se han producido.

El equipo que más interés está demostrando es el Chelsea. El propietario Todd Boehly estuvo cerca de ficharlo en verano, pero Tuchel frenó la operación. Boehly considera que los 18 goles que consiguió el curso pasado en la Premier justifican que sigue estando al más alto nivel, además de convertirse en la imagen del equipo. Desde que se fue Hazard, al club blue le está faltando esa estrella tanto dentro como fuera del campo.

El Nápoles busca redondear una temporada de ensueño fichando a Cristiano. Los napolitanos acumulan 16 partidos invictos (14 victorias y 2 empates) y es el líder de la Serie A y en Champions también dejan buenas sensaciones liderando el grupo con 12 puntos por delante del Liverpool (9). Desde Inglaterra e Italia detallan que el club busca dar un golpe sobre la mesa con un gran impacto mediático, tal y como hicieron en su día con Diego Armando Maradona.

La opción de casa no es otra que volver al Sporting de Portugal. El presidente Varandas es muy cercano a su familia e incluso llegó a plantear cambiar el nombre del estadio para llamarlo “Cristiano Ronaldo”. Sin embargo, el entrenador Rúben Amorim está apostando por un proyecto de jóvenes talentos y el fichaje del luso no le encaja en esta política.

Por su parte, Cristiano Ronaldo solamente ha querido manifestarse públicamente para pedir disculpas por no querer jugar: “Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado, no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones. Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y a veces nos dejamos llevar por el calor del momento. En este momento, siento que debo seguir trabajando duro, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier partido. Ceder a la presión no es una opción, nunca lo fue”.