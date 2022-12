El Chelsea puja fuerte por Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo afronta unos días muy intensos. Tras jugar lo que ha sido, a priori, su último Mundial con Portugal, el luso quiere dejar su futuro resuelto cuanto antes. Pese a tener sobre la mesa la tentadora oferta del Al-Nassr de Arabia, el extremo da preferencia al Chelsea. El gran valedor de esta posible operación es Todd Boehly. El propietario del club siempre se ha calificado como un fan más de Ronaldo. De hecho, ya le propuso a Tuchel en el pasado verano poder incorporarle pero el “no” del entrenador fue tajante. Los resultados no acompañaron al alemán y el empresario le cesó rápidamente en una decisión también impulsada por la decisión de ni siquiera analizar el fichaje del luso.

Há um Mundial que Portugal já ganhou: o dos adeptos! Incrível o apoio e o carinho que temos sentido de tantos portugueses (e não só!) aqui no Catar, tão longe da nossa pátria. Continuem a apoiar nos bons e nos maus momentos, tudo faremos para retribuir com vitórias! Força,🇵🇹🙏🏽 pic.twitter.com/LKSTQ9W3FB — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 9, 2022

Pese a que el propio Chelsea desmintiera en círculos cerrados que no quería a Cristiano, a día de hoy es el club mejor posicionado para hacerse con sus servicios. El medio Sky confirma que ambas partes estudian la mejor manera de realizar la operación. Nápoles y Sporting de Portugal tampoco se olvidan de él. Mientras tanto, el jugador se ejercita en Valdebebas con el permiso del Real Madrid ratificando la gran relación que mantienen tras los éxitos cosechados conjuntamente.

Este año 2022 ha sido muy duro para Cristiano. En lo personal, el atacante perdió a su bebé y en lo profesional no ha sido titular ni con el United ni tampoco con la selección. Los enfrentamientos con Erik ten Hag fueron frecuentes y todo desembocó en una entrevista muy polémica. «Me sentí traicionado. Siento que no me querían, pero no sólo este año sino también el anterior. Me han convertido en la oveja negra», afirmó. De un entrenador a otro... Fernando Santos decidió sentarle en el banquillo en los últimos dos partidos. Cierto es también que en el último partido de Cristiano como titular se apreció un mal gesto hacia el entrenador al ser sustituido. Este reproche no sentó nada bien a Santos, como ya reconoció minutos después. Las imágenes de Cristiano abandonando Qatar entre lágrimas pusieron punto y final a su Mundial.