Piqué responde a Tebas con un payaso como protagonista

Gerard Piqué es noticia. Primero, por ser el protagonista de la canción de Shakira y también por haber sido criticado por Javier Tebas. El mandatario de LaLiga cargó duramente contra la Kings League: : “¿La Kings League? Esto es como si dicen que Pasapalabra puede competir con LaLiga. La única similitud está en el balón. No es comparable ni a nivel audiovisual. Cuando Ibai y Piqué compraron la Ligue 1 para España parecía una revolución, pero duró dos partidos... Son formatos diferentes, lo único parecido es que hay un balón y una portería como en LaLiga Promises. Dentro de seis meses me preguntáis y ya veremos qué es la Kings League. Como circo me gusta, pero no es comparable”.

Pero ahora ya ha llegado la respuesta de Piqué y, curiosamente, lo ha hecho el mismo día del estreno de la canción de Shakira: “TE VAS a enterar”. Ese es el mensaje que mandaba el empresario de cara a este próximo domingo. En el vídeo se puede apreciar a un payaso quitándose la máscara.

Por su parte, Javier Tebas no ha vuelto a responder. Aunque sí es cierto que el presidente de LaLiga sí desveló las opciones que Piqué tiene de jugar en el Andorra: “Es imposible que Piqué pueda jugar en el Andorra con el límite de plantilla que tiene. Esta temporada. La próxima ya se verá”. Y también la candidatura del Mundial: “El presidente de LaLiga valoró la candidatura del Mundial 2030: “Es importante que se trabaje para que esta candidatura sea la que salga elegida. Puede suponer más para la marca España. Pienso que no debe haber inversión pública, se debe destinar a otras cuestiones. Los estadios ya se están adaptando con CVC. Es mejor que se destine a otras cuestiones que a un evento que dura un mes”.