Ibai Llanos y Piqué se parten de risa de Iker Casillas por este whatsapp sin sentido que les manda

Iker Casillas está todo el día en las redes sociales. Lejos ya de la portería, vive libre, sin tener que hacer caso a las críticas o a la presión con la que convivió durante tantos años de su vida. Sobre todo los últimos en el Real Madrid, cuando cada partido que disputaba generaba controversia y debate en la grada por el papel de Casillas en el equipo y en el vestuario

Ahora todo eso ha quedado atrás e Iker Casillas hace lo que quiere en las redes, sin importarle que, en ocasiones, se acerque al ridículo. Él continúa y si Fernando Hierro le pregunta de qué va, él se ríe. Baila, hace chistes, propone desafíos o se une a la Kings League de Ibai Llanos y Gerard Piqué, aunque desde algo más lejos que los streamers y se despista muchísimo con los mensajes de whatsapp que le mandan.

El mensaje de Iker Casillas que tanto ha dado que hablar

No aguanta Iker Casillas las múltiples y largas conversaciones de los grandes grupos de Whatsapp y tampoco los mensajes largos, aunque no distingue bien los minutos de duración del mensaje de la hora a la que se ha mandado. Y eso ha provocado que Ibai Llanos y Piqué publiquen a toda prisa su equivocación para reírse.

Yo no puedo con Casillas os lo digo de verdad https://t.co/9QMrQVKtuR — Ibai (@IbaiLlanos) February 1, 2023

“Yo no puedo con Casillas, os lo digo de verdad”, dice Ibai Llanos. Gerard Piqué, en cambio, publica el mensaje sin añadir ningún comentario. Lo que sucede es que en el grupo que tienen de Whatsapp, Perxitaa publica un audio de dos minutos a las 18 horas de la tarde y cuando Iker Casillas lo ve, cree que lo que ha mandado es un mensaje de 18 minutos

“18 minutos’'’'”, “haced captura y publicar”, “por dios”, escribe Iker Casillas, que como gran parte de la población que usa Whatsapp no está dispuesto a escuchar un audio de 18 minutos, que puede ser insoportable.

Entonces es cuando le dicen que se fije bien que eso es la hora, el audio no son más de dos minutos. “Ah, calla, es verdad”, contesta Iker Casillas al final, cuando se da cuenta de su error.

Pero el grupo de la Kings League no perdona una de esas y no podían pasar sin publicarlo. Gerard Piqué, que siempre está atento a todas las gracias, ha sido muy rápido para hacer un tuit con el pantallazo e Ibai Llanos no ha querido perderse la fiesta y le ha dado más visibilidad, para que no quede nadie en el mundo que no se entere de lo despistado que puede ser Iker Casillas.