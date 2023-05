El agente de Vinicius la lía al comparar al futbolista con George Floyd: "¡No quieren al mejor si es negro!"

El 25 de mayo de 2020 supuso un antes y un después en Estados Unidos. Ese fatídico día, George Floyd moría en Mineápolis a pesar de rogarle al policía que lo había detenido por comprar con un billete de 20 dólares supuestamente falso. “No puedo respirar”, suplicó varias veces sin aliento a Derek Chauvin mientras el agente de la Policía presionaba fuertemente con su rodilla el cuello del afroamericano hasta asfixiarlo. 8 minutos y 46 segundos de agonía.

Las imágenes grabadas por un videoaficionado dieron la vuelta al mundo, conmocionando a una sociedad globalizada con la dureza del abuso policial del país, hasta entonces permisivo, y reabriendo viejas heridas raciales todavía muy latentes entre los estadounidenses. Este caso conmocionó a todas las esferas de la sociedad y también al deporte donde el propio Vinicius dio el pistoletazo de salida a su particular guerra contra el racismo. El futbolista del Real Madrid no tardó en unirse a la causa y recordar al fallecido Floyd con una foto en la que unía su rostro con el de Floyd acompañada del mensaje "#VidasNegrasImportan".

Ahora, tras lo ocurrido en Mestalla, donde el futbolista del Real Madrid sufrió de nuevo -ya van 10 denuncias desde la pasada temporada- insultos racistas desde la grada, el representante del brasileño no ha dudado de nuevo en comparar su caso con el asesinato de George Floyd. "Durante el partido de hoy entre el Valencia y el Real Madrid, fuimos testigos de escenas de racismo generalizado, intencional y ya institucionalizado, que son algunos de los más asquerosos de la historia del fútbol" comienza diciendo el texto publicado en Instagram por TFM Agency, que representa al futbolista.

"No quieren el mejor si es negro"

"Tres años después de que el mundo estuviera sorprendido por las imágenes que mostraban a George Floyd siendo brutalmente inmovilizado, hoy, vimos la transmisión en vivo de un evento donde @vinijr tuvo que ser contenido durante una discusión cobarde, violenta e inaceptable. Este es solo otro reflejo de lo que se ha visto a lo largo de esta temporada en el que quedó claro para el mundo que no aceptan que su atleta más decisivo y relevante sea un joven negro. Laliga no acepta tu papel. El velado mensaje de los organizadores del campeonato a toda esta discriminación, fue durante meses un mensaje a todos los españoles que parece decir que no quieren tener a los mejores si estos son negros, encontrando la simpatía de miles de intolerantes y racistas", añade.

Por último, el representante viene a denunciar que los negros, en Laliga, solo se aceptan si son sumisos y se adaptan y sentencia: "Eso, Vini nunca lo será. Ni en el campo ni fuera de ellos".

Un durísimo comunicado que no ha pasado inadvertido en redes sociales y que ha recibido un sinfin de críticas por la comparación entre el brasileño y Floyd. Muchos usuarios consideran excesivo y una falta de respecto comparar la situación del futbolista con la Brutalidad policial y la herida racista en Estados Unidos. "¿Acaso insultan a todos los negros que juegan en la Liga? ni si quiera insultan a los otros del Real Madrid, víctima se hace Vinicius y ahora el agente queriendo hacer quedar mal a España y de paso metiéndolo en el mismo paragua de George Floyd" o "La agencia de Vinicius comparando esto con lo de George Floyd: ¡Tiene que abandonar España YA!, son algunos de los indignados comentarios que pueden leerse en redes sociales.