Así falló Haaland dos veces un penalti en el Noruega - Israel... En el que termina marcando tres goles

El máximo goleador de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 es Haaland. Lleva doce goles, aunque cinco de ellos los consiguió en el mismo partido, en el histórico 11-1 de Noruega a Moldavia. Contra Israel sumó tres más, un hat trick, en el partido jugado hoy. Un duelo con polémica en la previa por cuestiones políticas, ya que la federación escandinava pidió la expulsión de Israel de la competición por el conflicto en Gaza.

Antes de marcar, el delantero del Manchester City protagonizó una situación poco habitual en él. Nada más arrancar el duelo, falló un penalti. Lo tiró a su lado izquierdo, pero el portero Daniel Peretz se estiró de forma fantástica y lo despejó. Hubo una invasión del área, y la pena máxima se tuvo que repetir.

Esta vez Haaland cambió la dirección, pero el guardameta israelí también adivinó la intención, y lo detuvo. Al descanso del partido, todo había quedado en anécdota, ya que Noruega vencía por 3-0, con uno de los goles del gigante del City. Completó la tarde con dos dianas más, para el 5-0 final.

Peligra la clasificación de Italia

Noruega está en el Grupo I de clasificación para el Mundial. Es líder, con 18 puntos. Italia le sigue con 9, y dos partidos menos. Para el Campeonato del Mundo del próximo verano sólo se clasifica el primero de grupo. El segundo juega un playoff que para Italia podría ser dramático, ya que una selección histórica como la transalpina no se clasificó ni para el de 2018 ni para el de 2022, los dos únicos Mundiales a los que ha faltado. Noruega lleva desde 1998 sin jugar en la gran cita del fútbol. Está cerca. Queda un Italia - Noruega, pero incluso si vencen los de Gattuso y empatan a puntos, el primer criterio de desempate es la diferencia de goles, y los nórdicos son prácticamente inalcanzables ahí, en parte gracias al 11-1 contra Moldavia. Tienen +26, por los +3 de Italia.