Así es el Porsche Macan: el superdeportivo que Rubiales se compró justo antes de los registros

Luis Rubiales sigue en el centro de la polémica por sus sospechosos negocios mientras obstentaba en máximo cargo del fútbol español. El ex presidente de la federación está siendo investigado por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por un juzgado de Majadahonda (Madrid) ante el que deberá comparecer el próximo 29 de abril.

Hay que recordar que días antes de su regreso se registró la casa de Rubiales en Granada al igual que la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con el objetivo de intentar localizar los posibles contratos ilegales que, supuestamente, había firmado Luis Rubiales al frente de la entidad para lucrarse. La UCO también registró el piso del expresidente en República Dominicana.

Unas operaciones de la que ahora se conocen nuevos detalles como la compra de un superdeportivo días antes de estos registros policiales. Un recibo de pago incautado por agentes de la Guardia Civil evidencia que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales compró un Porsche por casi 36.000 dólares (33.500 euros) 13 días antes de que se produjeran las primeras entradas y registros realizadas en marzo en Madrid y Granada en el marco de la 'operación Brody'.

La Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, en el registro que llevó a cabo junto a las autoridades dominicanas el pasado 1 de abril en el domicilio en el que se encontraba entonces Rubiales, halló documentación que acredita que por el vehículo en cuestión -propiedad del exdirectivo de la Federación- se hizo una transferencia el 8 de marzo. Según consta en un informe del Ministerio Público de República Dominicana, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes se incautaron el recibo de pago del Porsche Macan S blanco, de 2016, por el que se habrían abonado 35.925 dólares. Asimismo, los agentes también hallaron cuatro iPhones, tres móviles, un iPad, dos pendrives, una memoria USB, un reloj marca Rolex y documentación varia: contratos, recibos, transferencias y certificados del registro mercantil.

¿Cómo es el nuevo superdeportivo de Rubiales?

Macan S 2016

