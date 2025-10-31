Así es Sara Duque, la impresionante profesora de español de Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold ya dio una enorme sorpresa al madridismo el día de sus presentación al dirigirse en español al auditorio compuesto por directivos, leyendas del Real Madrid y por su familia: su novia, sus padres y sus hermanos. «Buenas tardes a todos. Gracias al presidente, Florentino Pérez y al Real Madrid por esta oportunidad. Fichar por el Real Madrid no sucede todos los días», dijo en un cuidado español para presentarse. «Tengo muchas ganas de enseñar mi juego a los madridistas. Soy consciente de que jugar en el Real Madrid es una gran responsabilidad, pero estoy listo para darlo todo por el equipo y por los madridistas. Gracias y ¡Hala Madrid!», dijo sin tener que recurrir al inglés en ningún momento.

"Quería aprender español..."

Y no fue un texto aprendido para el momento, lo del futbolista con el español es serio y ahora, cinco meses después de su complicada aventura con nuestro idioma ha vuelto a sorprender al madridismo con sus avances. "Hola, Soy Trent. Empecé a aprender español con Sara hace cinco meses. Antes no hablaba nada. Quería aprender español para comunicarme mejor con mis compañeros de equipo, mi entrenador y todos los madridistas. Adaptarme mejor al club y a la gente", asegura con un nivel de fluidez impresionante. "Me gustan mucho las clases porque están enfocadas en el fútbol: conferencias de prensa, entrevistas y todo el vocabulario que necesito para hablar con mis compañeros".

Y para ello ha contado con una profesora muy especial: Sara Duque, que no ha dudado en alabar a Trent. "5 meses. Eso es todo lo que tomó, pero no fue fácil. Trent no solo aprendió español. Eligió empezar de cero, sonar imperfecto, seguir apareciendo, día a día", confesó Sara Duque, profesora de castellano de Trent, en sus redes sociales. "Cuando se paró en ese escenario en Madrid y habló con calma, claridad y corazón, no se trataba de fluidez. Se trataba de respeto, coraje y un deseo genuino de pertenecer. Como su entrenador de idiomas, ese momento lo significaba todo", asegura.

La profesora de los futbolistas

La joven portuguesa se define “entrenadora lingüística” de futbolistas y técnicos de elite. Habla con fluidez seis idiomas distintos y sus posados en Biquini arrasan en Instagram. Su impresionante físico llevó incluso a las wags de la Premier a advertir a sus parejas que se abstuvieran de dar clases de idiomas con la conocida profesora de los futbolistas. Y no es para menos a tenor de sus imágenes en redes sociales.

La joven portuguesa cuenta con casi 400.000 seguidores en Instagram y sus post cosechan miles de likes. Se presenta como “coach de idiomas para futbolistas de clase mundial” y asegura que su trabajo, “ayuda a los jugadores a comunicarse con confianza”. Por sus manos han pasado Endrick, Richarlison, Julián Álvarez (de su etapa en el City), Joao Pedro o Kayky. De hecho, el jugador del Atlético ha sido uno de sus estudiantes más brillantes.

“Desde levantar la Copa del Mundo hasta conquistar un nuevo idioma, ¡el talento de mi estudiante no tiene límites!” se podía leer en una publicación con Álvarez.

Otro de sus alumnos aventajados fue Richarlison de quien también hablóen su perfil de Instagram: "De marcar el gol maravilloso de la Copa del Mundo a mejorar sus habilidades de comunicación, estoy emocionado de empezar a trabajar con Richarlison Como persona ambiciosa, me encanta trabajar con jugadores ambiciosos que comparten el mismo impulso, y Richarlison no es la excepción. A pesar de enfrentarse a barreras lingüísticas, Richarlison ha seguido avanzando y explorando diferentes metodologías para encontrar el enfoque que mejor le funcione. Y con mi programa de lenguaje a medida, estoy seguro de que pronto estará arrasando en las entrevistas y comunicándose con confianza. Estamos juntos", afirmaba.

Además de entrenadora lingüística, Duque es abogada especializada en deportes, aunque hace unos años decidió abandonar esa carrera para dedicarse exclusivamente a entrenar en el uso del idioma a futbolistas de diversos países del mundo. Y para ello, la joven tiene una cualidad inmejorable. Es que ella es políglota. Habla de manera fluida seis idiomas: portugués, español, inglés, francés, italiano y alemán.

También realizó un master en psicología del deporte y coaching mental en Madrid, y luego obtuvo una Certificación de mental Game Coach en Estados Unidos. Sara también ofrece conferencias en diferentes clubes en las que aborda los desafíos que implica para un futbolista el mudarse de país sin conocer el idioma original.

Pero, al margen de su cualificación y su infalible método basado en la memoria la joven lusa llama especialmente la atención por su espectacular físico, y es que además de ser la profesora favorita de los futbolistas es una auténtica influencer.

Sus posados en biquini y mostrando diferentes modelos no pasan desapercibido y cuentan por miles de "likes"