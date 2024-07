Una bailarina, una cita en el Basquet y una boda de cuento con castillo: el flechazo español de Ameryc Laporte

La selección española buscará este martes (21.00 horas/La 1) en el Allianz Arena de Múnich la final de la Eurocopa que se está disputando en Alemania frente a otro obstáculo de nivel como el que representa la Francia de Kylian Mbappé, un equipo de gran fortaleza y que llega a estas semifinales sin haber mostrado el brillo que se le presupone. España sueña con su quinta final en el torneo continental y en convertirse en la más laureada de la historia el próximo 14 de julio. Un partido en el que volverá a ser titular Aymeric Laporte. El central debutó en la Eurocopa en el partido contra Italia después de que una lesión le impidiera participar en el estreno de la Roja contra Croacia. Su debut al lado de Le Normand, francés nacionalizado español como él, hizo saltar algunos comentarios xenófobos en las redes peroél siempre ha mostrado a boca llena su orgullo por jugar con España.

"Para mí la selección es muy importante, es lo más importante en mi carrera deportiva, es donde más he disfrutado en los últimos años. Es un orgullo representar a España. Cada vez que visto la camiseta me siento superogulloso, muy identificado a la vez que espero que siga así y que podamos lograr grandes cosas en este torneo», respondió el futbolista.

¿Por qué juega con España?

Aymeric Jean Louis Gérard Alphonse Laporte Fèvre más conocido como Aymeric Laporte nació en Agen (Francia). Es el segundo hijo del matrimonio formado por Lionel y Marie-José Laporte, ambos procedentes la citada localidad Francesa. Su padre, Lionel Laporte, era trabajador de un supermercado, mientras que su madre, Marie-José, ejercía de peluquera. Su abuelo paterno, Pierre Laporte, era jugador de rugby y su abuelo materno, Jacques Dupont, un destacado jugador de tenis a nivel local. No tiene antepasados españoles y su vinculación con nuestro país viene de su fichaje por las categorías inferiores del Athletic de Bilbao. Una operación que tampoco resultó fácil ya que los estados del club vasco no permite tener jugadores extranjeros. Lo que si permite es incorporar a futbolistas que se han formado en clubes de lo que consideran Euskal Herria. Así que la solución fue cederle durante un año al Aviron Bayona, club que mantiene lazos con los bilbaínos y entra dentro de su filosofía.

Se incorporó al Athletic Club en 2009 tras llamar la atención en un torneo amistoso, en el mes de febrero, defendiendo los colores de la selección de Aquitania. Tras iniciar la temporada 2012-13 en el Bilbao Athletic, el 28 de noviembre debutó con el primer equipo entrenado por Marcelo Bielsa en un partido de Liga Europa ante el Hapoel Kiryat Shmona. Rápidamente, se convirtió en un fijo en las alineaciones para jugar de central o de lateral izquierdo.

Sin embargo, Laporte comenzó su andadura internacional de la mano de Francia. Llegó con las categorías inferiores de Francia más de 50 partidos (once veces con la sub-17, nueve con la sub-18, doce con la sub-19 y diecinueve con la sub-21) y su llegada a "La Roja" podría resumirse en una frase: "Se cansó de esperar". Su naturalización obedeció estrictamente a cuestiones deportivas. Ante la imposibilidad de jugar con Francia por no contar en los planes del seleccionador galo Didier Deschamps, el defensor decidió aceptar la oferta de la RFEF para jugar con la Selección. El 11 de mayo de 2021 el Consejo de Ministros le otorgó la nacionalidad española. Laporte pasaba así a ser español, puesto que se le concedió la nacionalidad española, no la segunda nacionalidad.​

Pero su DNI no es lo único que le ata a España sino también el flechazo que cambió su vida: Su mujer Sara Botello con quien tiene dos hijos.

Su historia de amor

Sara Botello nació el 9 de octubre de 1994 en Bilbao, la ciudad donde cobró impulso la exitosa carrera de Laporte como jugador sénior. Aunque no se sabe mucho sobre los padres de Botello, tiene un hermano menor llamado Iker Botello.

Botello y Aymeric Laporte comparten el mismo año de nacimiento con unos pocos meses de diferencia. Es una famosa bailarina especializada en ballet contemporáneo que ha actuado en varios espectáculos. Una pasión que también le llevó a ser animadora del equipo de básquet de Bilbao, lugar donde conoció al futbolista, cuando este jugaba en el Athletic. En el año 2018, Laporte fue contratado por Manchester United y Botello decidió acompañarle en su aventura. Actualmente militar en el Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudípero parece más que probable su regreso a España la próxima temporada.

La artista de 29 años es muy activa en Instagram con más de 36.000 seguidores y mantiene a sus fans informados sobre su vida. Por su perfil de redes sociales, parece que a Botello le encantan los quads y los gatos. Y en ocasiones ha mostrado a dos de sus mascotas llamadas Junior y Nala.

En junio del año pasado, la pareja decidió dar un paso más y se casaron en una boda de cuento con castillo incluido. La ceremonia nupcial fue grandiosa y asistieron estrellas del Manchester City como Rodri y Erling Haaland. La pareja se dio el si quiero en un castillo único: el Castillo de Sant Marçal, situado en Cerdanyola del Vallès, Barcelona. El convite se llevó a cabo en el interior del castillo, lleno de adornos y con una sorprendente decoración. Una gran cantidad de flores blancas colgaban del techo y rodeaban las columnas. No faltó de nada: la nota musical la puso Juan Magán, que actuó como dj. Además, los novios entraron con la canción italiana 'Será porque te amo' y para el baile nupcial eligieron la canción 'Viva la vida' de Coldplay mientras que el castillo se iluminaba y surgían fuegos artificiales.

La pareja tiene dos hijos en común. Su primera hija, Lucay, nació en 2021 y dieron la bienvenida a su segunda hija en mayo de este año poco antes de la Eurocopa.