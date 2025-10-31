El Barça anuncia, por fin, la fecha de regreso al Camp Nou

Después de muchos atrasos, llegó el día. El Barça regresará, por fin, al Camp Nou tras los meses de cierre por los trabajos de remodelación. Lo hará el próximo viernes 7 de noviembre, pero no será en competición. El primer equipo tendrá un entrenamiento de puertas abiertas con la grada abierta parcialmente.

Es más, la capacidad será de unos 23.000 espectadores, ubicados en Tribuna y Gol Sur. El club ha informado, además, de que ya dispone de la licencia de primera ocupación para esa zona, por lo que se tomará la sesión como una prueba para el regreso en partido oficial, que se espera para finales de mes.

El Barça cobrará una entrada simbólica de cinco euros para socios y 10 para no socios, y la recaudación del entrenamiento irá íntegra al proyecto Pulseras Blaugranas, impulsado por la Fundación Barça. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar el bienestar emocional de los niños y adolescentes hospitalizados, así como el de sus familiares, y al mismo tiempo impulsar la investigación de terapias innovadoras que contribuyan a mejorar la evolución de las enfermedades.

Se prevé que el entrenamiento comience alrededor de las 11:00 horas, y las puertas del estadio estarán abiertas desde las 9:30. Ahora sí, la cuenta atrás del regreso del Barça a su estadio ha comenzado. Y parece que esta ya es la definitiva.