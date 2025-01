El Barça ya tienen el dinero de los palcos pero Laporta guarda silencio

En el Barça siguen vendiendo tranquilidad. Fuentes del club han asegurado que ya han mandado a LaLiga y la RFEF todo el papeleo sobre la famosa venta de un paquete de palcos VIP del futuro Spotify Camp Nou.

LaLiga anunció el pasado 31 de diciembre en un comunicado sobre el límite de coste de la plantilla del FC Barcelona que “a fecha de hoy 31 de diciembre el FC Barcelona no ha presentado ninguna alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico de LALIGA, le permita inscribir ningún jugador a partir del próximo 2 de enero”.

Por tanto, ni Dani Olmo ni Pau Víctor pudieron ser inscritos. El club había llegado a dos acuerdos para la venta de los palcos vips del Camp Nou que le iban a reportar 100 millones pero LaLiga no se fía y no dio el visto bueno al no tener todas las garantías de pago de dichos acuerdos. Pasado el plazo, todo parece indicar que la única vía que le queda al club es la justicia ordinaria.

Solo cumple el fair play

Lo único que parece confirmado a día de hoy, es que el club ha recibido los 28 millones (40% de los 70) por los palcos VIP, lo que permitirá cumplir el fair play financiero y que toda la documentación se encuentra ya en manos de LaLiga y de la Federación. Pero en realidad, esto solo significan que cumplen con el 1:1 que pide LaLiga y que podrán fichar e inscribir a cualquier jugador pero no a Olmo y a Pau Víctor a no ser que la RFEF incumpla su propio reglamento.

Mientras, Liga y RFEF se pronuncian al respecto, el presidente del Barça prefiere guardar silencio. Fuentes del club aseguran que no comparecerá públicamente hasta que dichos organismos confirmen o rechacen la ‘reinscripción’ de Dani Olmo y Pau Víctor.