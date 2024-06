La comentada reacción de Willy Bárcenas, de Taburete, tras la respuesta de Laporte

Willy Bárcenas, el conocido vocalista del grupo musical Taburete, ha sido el centro de una controversia por un comentario que hizo en la red social X, antes conocida como Twitter, respecto a los jugadores franceses en la selección española de fútbol. En su publicación antes del encuentro contra Italia de la Eurocopa, Bárcenas expresó su descontento con la alineación del equipo, escribiendo: "Me pone negro que los centrales de España sean franceses". Este comentario, fue rápidamente calificado de racista y generó una oleada de críticas en las redes sociales.

No solo provocó indignación entre los usuarios de X, sino que también se convirtió en un tema de debate en las redes. A las pocas horas, Bárcenas publicó un segundo tuit en el que se preguntaba por el ruido que se había armado en las redes debido a su comentario, como sorprendido ante la magnitud de las reacciones negativas. Algunas de las respuestas a su comentario inicial fueron particularmente ingeniosas, como la que le recordaba el origen francés de la palabra "taburete", nombre de su grupo de música.

Aymeric Laporte, defensa de la selección española y uno de los jugadores aludidos por Bárcenas, no tardó en reaccionar. En una rueda de prensa esta semana, Laporte expresó su desacuerdo con el comentario de Bárcenas y se quejó del ataque recibido. El jugador pidió respeto para todos los integrantes de la selección y subrayó la importancia de no desestabilizar a los jugadores, destacando el impacto negativo que este tipo de comentarios puede tener no solo en ellos, sino también en sus familias. Laporte enfatizó su orgullo y compromiso con la selección española, calificando su participación en el equipo nacional como lo más importante de su carrera.

Las declaraciones de Laporte tuvieron un efecto significativo. Willy Bárcenas, al darse cuenta de la gravedad de la situación y del daño que su comentario podría haber causado, borró su primer comentario y publicó una disculpa en la que lamentaba sus palabras y reconocía que su comentario había sido inapropiado. Esta disculpa también recibió numerosos comentarios, con usuarios que iban desde aquellos que aceptaban su arrepentimiento hasta otros que criticaban la falta de sensibilidad mostrada en su mensaje original.

"A veces no me doy cuenta de la repercusión que puede tener un simple comentario entre amigos trasladado a Twitter y del daño que puede causar.

Por ello pido disculpas a @Laporte y Le Normand por un twit completamente innecesario. Todos a remar con España.💪💪", escribió Bárcenas