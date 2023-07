La crítica de Xavi a su plantilla tras la primera derrota

El Barcelona no empezó esta pretemporada de la mejor manera posible, así lo acredita el 5-3 final ante el Arsenal. Xavi Hernández no dudo en hacer autocrítica. "Ellos están mas rodados. Es el quinto partido que jugaban ellos pero creo que nosotros hemos estado tiernos en defensa. Pero, en fin, es el primer partido. Hemos hecho dos equipos. Sólo hemos dejado fuera a Lenglet y a Gavi, que tenía un poco clavada la espalda. Pero el Arsenal es un equipo más rodado que nosotros en este momento".

Más Noticias El Barça está bloqueado por un impago de 60 millones de palancas

Por otra parte, Xavi quiso mandar un mensaje a Arteta. "Le he dicho a Mikel que la intensidad que han puesto no parecía normal en un partido amistoso. Que parecía de Champions, que todos quieren ganar. Nuestra intensidad no me ha sorprendido, la suya sí. Tanta intensidad, faltas tácticas. Nos lo hemos tomado en serio pero ellos están a otro nivel. Aun así creo que hemos acabado bien. Estoy contento. Resultado aparte, las conclusiones son positivas, estoy contento", dijo.

"A todo el mundo, a excepción de Balde, que ha estado brutal a un nivel extraordinario, le ha costado un poco. Pero el objetivo principal era acumular minutos", zanjó. Este aviso también ratifica un error en la planificación física. Dicho sea de paso que el virus puede pasar factura, pero los futbolistas no aguantaron más de 30 minutos. La plantilla se cayó por completo en este aspecto ante un Arsenal que mostraba una clara superioridad en todos los aspectos. El próximo encuentro del club culé será el 'Clásico' ante elque puede suponer romperle estas buenas sensaciones iniciales tras dos victorias consecutivas ante