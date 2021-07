Fútbol

Manolo ‘el del Bombo’ podrá ver cumplido su deseo de animar a la selección española desde las gradas del estadio de Wembley en la semifinal de la Euro 2020 contra Italia. El mítico aficionado habló con LA RAZÓN desde el aeropuerto de Barajas en Madrid, donde esperaba a que saliera su vuelo con destino a Londres, y confirmó que la Real Federación Española (RFEF) le había conseguido la entrada para asistir al encuentro.

“Me ha facilitado la Federación la entrada. Hace tres días me habían dicho que era imposible para la semifinal y la final, pero el lunes por la tarde me llamaron para decirme que estaba solucionado”, aseguró Manolo a LA RAZÓN. En este caso, el icónico seguidor no tendrá que preocuparse por el alojamiento, ya que regresará a España cuando termine la semifinal: “Volvemos después del partido y si llegamos a la final, ya veremos…”. Si España elimina a Italia, Manolo tendrá que volver a luchar para intentar conseguir una entrada y un vuelo para ese partido.

Manolo, que tiene 72 años, lleva 54 animando con su bombo por todo el mundo y ha seguido a la selección español a diez Mundiales y otras tantas Eurocopas. “Más de 400 partidos”, recordó.

La alegría de Manolo por ver cumplido su deseo de estar junto a la selección española en Wembley no es completa y quiso transmitir a través de LA RAZÓN su disgusto porque otros aficionados, “en especial la Marea Roja”, no hayan podido estar junto a él en Londres animando a España. “Lo siento mucho por la gente que quería venir y no ha podido, en especial por la Marea Roja. En Sevilla iba a pagar yo las entradas y ellos se pusieron de acuerdo y me las pagaron”, comenzó a LA RAZÓN sobre este grupo de aficionados a los que está profundamente agradecido.

Este final feliz para Manolo llega después de un cruce de reproches entre el conocido aficionado y Pepe Domingo Castaño, de la Cadena COPE. Después de que en una entrevista con LA RAZÓN Manolo se quejara del trato que estaba recibiendo por parte de la Federación, el locutor le dijo que “no está contando la verdad, la mitad de lo que cuenta es mentira”. Este lunes, Manolo respondió a Pepe Domingo Castaño en el programa Espejo Público, de Antena 3: “Lo que digo yo es verdad [...] Yo no hablo mal de ningún federativo, entrenador o presidente. Que no hable sin saber...”.