La contundente respuesta de Manolo el del Bombo a Pepe Domingo Castaño: “No hables sin saber...”

Fútbol

Manolo ‘el del Bombo’ tiene 72 años de edad y es el seguidor más fiel de la selección española de fútbol. Tras haber seguido a la Roja en la Eurocopa durante los partidos en Sevilla de fase de grupos y después en octavos en Copenhague y en semifinales en San Petersburgo, todo indica que no podrá acompañar al equipo en las semifinales contra Italia en Wembley, Londres.

Tuvo que cerrar su icónico bar de Valencia y le ha quedado una pensión de jubilación de 850 euros, de los que la mitad son para pagar la hipoteca de su piso. Ahora en muchos casos se tiene que costear los viajes y las entradas para seguir a la selección española.

Así lo ha explicado a Susanna Griso en Espejo Público de Antena 3: “La peña Marea Roja me pasó las entradas en Sevilla, luego saqué billetes para ir a Rusia y hablé con la RFEF y me buscaron entrada y hotel en media hora. Ahora resulta que no puedo ir a semifinal y final porque dicen que no tienen entradas y está todo completo. Aquí estoy vestido esperando a que me llamen. No tengo nada, ni entrada ni billete. La RFEF me dijo que era casi imposible, pero que si podían hacer algo me llamarían. Pero todavía estoy esperando”.

Rifirrafe con Pepe Domingo Castaño

Antes, Manolo había hablado sobre la RFEF en La Razón: “Ni tan siquiera me han llamado de la Federación Española de Fútbol para echarme una mano. Me tienen olvidado. No me lo merezco. Con todo lo que yo me entrego a los nuestros...”.

A este respecto, Manolo ha querido contestar a Pepe Domingo Castaño, quien ha dicho que el seguidor de España “no está contando la verdad, la mitad de lo que cuenta es mentira”, en referencia a que la RFEF sí que le ha ayudado en algunas ocasiones.

Esta ha sido su contestación en Espejo Público: “Quiero aclarar que yo no he hablado nunca de la Selección, de la Federación ni de los directivos. Ningún periodista de España puede hablar mal de mí. Lo que hace la RFEF conmigo eso lo digo yo. Ahora dice Pepe Domingo Castaño que digo yo mentiras. Eso no es mentira. Lo que digo yo es verdad [...] Yo no hablo mal de ningún federativo, entrenador o presidente”. “Que no hable sin saber...”, acabó recriminando al locutor .