La extraña anécdota de Jordi Roura con Lamine Yamal cuando fichó por el F.C. Barcelona: "Caminaba raro, con las piernas torcidas"

Lamine Yamal es la gran estrella de este F.C. Barcelona. A sus 18 años, el extremo internacional con España se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo, siendo capaz de decidir encuentros él solo.

Con el '10' a la espalda, Lamine es un imprescindible dentro del esquema de Hansi Flick. A pesar de que el español no pasa por su mejor momento, resulta la figura desbordante del equipo, recordando en algunas ocasiones a la gran leyenda del club: Leo Messi.

Su calidad es reconocida por todos los formadores de la cantera. Jordi Roura, exdirector del fútbol base, fue el primero en detectar el talento de Lamine Yamal y el que decidió ejecutar su fichaje cuando se encontraba en un club de barrio, el C.F. La Torreta.

No obstante, existen algunas anécdotas que pocos conocen acerca de la infancia de Lamine Yamal. El español parecía tener un 'problema' cuando llego a 'Can Barça', y así lo ha desvelado Roura en una reciente entrevista.

La peculiar forma de caminar de Lamine Yamal

La vida de Lamine Yamal parece estar en el foco de todas las cámaras. Sin embargo, existe una curiosa anécdota de cuando llego al Barcelona, allá por el 2015. Tal y como cuenta Roura en una charla en 'El planter' en Ràdio Igualada, Lamine parecía tener un pequeño problema al llegar a La Masía.

"Los hay que tienen algo especial. Lamine Yamal, cuando era pequeño todos iban tras el balón y él no... Y decías, '¿cojones, este no va?'. Pero cuando le llegaba, gol. Algo entendía", afirmaba el responsable de su fichaje.

No obstante, lo más destacado de la charla fue el momento en el que el exdirector reveló la forma en la que caminaba Lamine cuando llegó al club. "Cuando lo fichamos caminaba un poco raro, con las piernas un poco torcidas".

Una carrera irrepetible

El fichaje de Lamine Yamal se gestó cuando solo tenía siete años. El club azulgrana envió un mail acelerando la prueba antes de que La Torreta comenzara su vinculación con el RCD Espanyol, todo con el objetivo de evitar que el jugador acabará en la cantera perica.

De hecho, recientemente ha aparecido publicado este mail, gracias a la información ofrecida por Jijantes C.F., que desveló todo el contenido. Se trata de un mensaje de Óscar Hernández, coordinador de prebenjamines del Barça, dirigido a Marc Serra, ex coordinador de fútbol 7, para pedir que un chaval que destacaba en el CF La Torreta de La Roca del Vallès fuera a probar con el F.C. Barcelona antes de que su club llegase a un acuerdo con el Espanyol.

El Barcelona logró cerrar el fichaje y, desde entonces, su ascenso ha sido imparable. En tan solo ocho años en el club, el futbolista fue capaz de debutar con el primer equipo. Lo hizo el 29 de abril de 2023 con 15 años, 9 meses y 16 días.

Lo más curioso de todo es que Lamine Yamal no pasó por el filial, sino que saltó directamente del juvenil A del club al primer equipo. Una transición que sorprendió a todos pero que no dejó a nadie indiferente. El español ya suma 31 goles y 40 asistencias en 117 partidos con el primer equipo, siendo el máximo asistente de LaLiga durante la temporada pasada con 15 asistencias, unos números que pocos jugadores pueden igualar a tan corta edad.