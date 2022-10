Inter - Barcelona: Lewandowski necesita ayuda

«No digo trascendental, pero sí muy importante para el devenir del equipo». Así define Xavi el partido que el Barcelona juega contra el Inter de Milán en la Champions. Derrotados ambos por el Bayern Múnich, parecen destinados a pelear por la segunda posición del grupo en el ida y vuelta que juegan en una semana y siempre que ninguno de los dos falle después contra el Viktoria Plzen en el duelo que les falta contra el conjunto checo. Por tanto, perder en Milán no es el fin, pero sí quedarse mirando al abismo de cerca, sin margen de error para el miércoles de la semana que viene, apenas cuatro días antes del Clásico en el Bernabéu.

El Barça lucha contra sus miedos, contra el pánico que ha sentido los últimos años contra los rivales «gordos», sobre todo a domicilio, con derrotas abultadas en campos importantes. En 2020, con Koeman, rompió la racha imponiéndose en Turín a la Juventus por 0-2, pero en el Camp Nou lo estropeó perdiendo 0-3, lo que le mandó a ser segundo de grupo y un calvario contra el PSG y Mbappé en los octavos de final. En Múnich este año hizo, al menos, algo bueno: competir. «Ya perdonamos al Bayern, esta vez hay que tener más puntería [derrota por 2-0]. También trabajamos lo psicológico, intento dar confianza a mis futbolistas. En Múnich jugamos bien, pero ahora tenemos que ser superiores también en el resultado. Creo que estamos en un buen momento y debemos demostrar personalidad desde el primer minuto. Nos hemos puesto en la cabeza que no podemos fallar», opinó el preparador azulgrana.

Sólo dos partidos sin marca del Barça... Y de Lewandowski

El partido en Alemania y el primero de Liga contra el Rayo Vallecano han sido los únicos en los que los barcelonistas se han quedado sin marcar... Y justamente son también los dos encuentros en los que Lewandowski no se relacionó con el gol. En el choque del campeonato doméstico apenas pudo rematar; en el de Europa sí tuvo ocasiones de esas que desperdicia una de cada 50, y esa vez tocó. En el resto de compromisos el atacante polaco se ha mostrado tan letal como decisivo, sin necesidad de ir más lejos que al pasado sábado contra el Mallorca: 0-1 con su tanto, y tres puntos que después supusieron el liderato. «La efectividad suya es tremenda. Es fantástico», lo piropeó Xavi. Pero también animó a los extremos y a los centrocampistas a que aporten más. «Los demás tenemos que ayudar más en el tema goleador», afirmó el preparador catalán. El fichaje estrella en el Camp Nou está reforzado por esos goles y, además, se lo está creyendo. Pese al poco tiempo que lleva, manda mucho en el campo. Ya en la presentación dijo que aparte de lo que podía ayudar en el césped intentaría hacerlo fuera, aportando su experiencia a la calidad que ya tienen los jóvenes futbolistas de la plantilla.

El Barcelona ha disputado nueve partidos este curso, siete de Liga y dos de Champions, y su media anotadora es importante: 24 dianas, 2,6 por encuentro. Pues Lewandowski es el autor de la mitad de esos tantos, 12, mientras que los demás se reparten de la siguiente manera: dos Dembélé y Ansu Fati; y uno Kessié, Ferran Torres, Raphinha y Eric García. Uno de los futbolistas a los que Xavi ha pedido desde el principio más protagonismo goleador es a Pedri, algo así como lo que le decía Luis Aragonés, uno de los «maestros» del técnico del Barça, a Iniesta. El canario es un futbolista al que Xavi considera indispensable y lo está cuidando. Como antes del duelo contra el Bayern, no fue titular en Liga la jornada previa. Lo quiere fresco y le insiste en lo de los goles, cuyos números habituales al final del curso no van más allá de cuatro o cinco. Tampoco el de asistencias (lleva una), pero eso no quiere decir que no brille. «Siempre hay cosas a mejorar. Lo que le pedimos a Pedri es que genere juego, que sea trascendente. A lo mejor él no asiste, pero hace una buena apertura al lateral, que es el que da el pase de gol. Es importante que los interiores sumen», analiza el entrenador del Barça. También Dembélé y Raphinha deben tener más fe en el gol aparte del desborde que ofrecen por los costados.

🔊 Xavi: "Es importante defender bien, no encajar ni conceder demasiado"#InterBarça pic.twitter.com/N98CfmM8u4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 3, 2022

Pese a que Lewandowski necesita compañía, Xavi confía en el potencial ofensivo que tienen y lo bien que están defendiendo, con sólo un gol encajado en Liga. En la Champions, eso sí, son tres en dos partidos. «Para mí es importante defender bien, alto, no conceder muchas ocasiones. En Múnich nos perjudicó mucho el gol de estretegia [de Lucas, al comienzo de la segunda parte], cambió un poco la dinámica porque teníamos el partido controlado. Si no encajas, como somos un equipo que normalmente creamos muchas ocasiones siempre tendremos más posibilidades», desgrana.