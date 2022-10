La felicitación de Irene Montero a Alexia Putellas revienta Twitter: “¿Igualdad?, ¿Gavi?, ¿Irán?...”

Alexia Putellas hizo historia anoche al conseguir el primer doblete español en el Balón de Oro, y además de forma consecutiva, a pesar de la grave lesión de rodilla que le impidió jugar la reciente Eurocopa femenina. La centrocampista del FC Barcelona, máxima exponente del desarrollo del fútbol femenino español en los últimos años, logró el galardón tras ganar la liga y ser finalista de Liga de Campeones con su equipo.

Putellas se impuso a rivales como su compatriota Aitana Bonmatí y sus compañeras en el Barcelona Fridolina Rolfo (Suecia) y Asisat Oshoala (Nigeria), la francesa Wendie Renard, ganadora de la Liga de Campeones con el Lyon, la inglesa Beth Mead o la alemana Alexandra Popp. Tras conocerse el galardón muchos usuarios usuarios mostraban su extrañeza por el silencio de la ministra de Igualdad Irene Montero pero tras colgar un mensaje de felicitación esta mañana, las reacciones no se han hecho esperar.

Falta de apoyo a “La Roja”

La guerra abierta en la selección española femenina entre las jugadoras y el seleccionador, Jorge Vilda, la deportista detenida en Irán por atreverse a competir sin velo, la ley trans o el premio a Gavi han sido argumentos más que suficientes para atacar a la ministra.

“Eres referente para el deporte, para el fútbol, para las mujeres, para todo el país y para el mundo entero. Grandísima Alexia Putellas. Enhorabuena por tu segundo balón de oro ¡Haciendo historia!” escribía Montero en su perfil oficial de Twitter y en menos de dos horas ya contaba con 2.500 “likes” más de 400 Retweets y cientos de comentarios.

Eres referente para el deporte, para el fútbol, para las mujeres, para todo el país y para el mundo entero ⚽️♀

Grandísima @alexiaputellas, ¡enhorabuena por tu segundo #BallonDor! ¡Haciendo historia! pic.twitter.com/OpGIbV4ULK — Irene Montero (@IreneMontero) October 18, 2022

Los usuarios no ha tardado en responder a la ministra a la que han achacado su falta de apoyo al fútbol femenino en su guerra con la selección, donde algunas futbolistas llegaron incluso a pedir su mediación. “Muy buena nena ahora a por Rubiales y Vilda”, “Esperando a que alguien meta mano en la RFEF que se la quiere cargar...” o “Mucha felicitación ahora pero cuando tenías que estar con ella y con sus compañeras no has estado apoyándolas en su conflicto con la federación de futbol” se puede leer en los comentarios.

Mucha felicitación ahora pero cuando tenías que estar con ella y con sus compañeras no has estado apoyándolas en su conflicto con la federación de futbol — Balón Azulgrana (@AzulgranaBalon) October 18, 2022

Las revueltas en Irán y la difícil situación que está viviendo la escaladora Elnaz Rekabi, detenida por atreverse a competir sin velo han sido otro de los asuntos que han echado en cara a la ministra, siempre “muy tibia” en estos asuntos. “Claro, muy bien, felicidades por el balón, y punto. Por cierto, ¿alguna referencia a la Iraní que participaba en Corea y que ha sido detenida por sacarse ese trapo impuesto por los hombres?” o “Un saludo para Elnaz Rekabi. Los que financiaron tu partido la acaban de apresar por no llevar el trapo en la cabeza”, replican algunos internautas.

“¿Y Gavi...?”

Por último, el feminismo y la Ley Trans también han contribuido a incendiar el debate tras la felicitación de la ministra. Muchos usuarios afean a Montero que no se haya acordado de felicitar a Gavi, que anoche ganó el trofeo Kopa y que a sus 18 años inscribe su nombre en una lista en la que ya figuran nombres como Kylian Mbappé y Matthijs de Ligt. “¿Qué pasa? ¿Cómo es hombre no es español ni referente?”, “Me alegro por Alexia, pero ¿por qué no felicitas a Gavi? Yo pensaba que ser feminista era querer la igualdad entre hombres y mujeres. El plumero…” o “A Alexia Putellas le queda poco para celebrarlo porque gracias a las leyes que promovéis próximamente este balón de oro caerá en manos de un varón. Esto ya sucede en la comunidad de Madrid con el máximo goleador (pichichi) de la Liga de mujeres”.

A @alexiaputellas le queda poco para celebrarlo porque gracias a las leyes que promovéis próximamente este balón de oro caerá en manos de un varón. Esto ya sucede en la comunidad de Madrid con el máximo goleador (pichichi) de la Liga de mujeres.👇https://t.co/2wc1Iw3A2s — Luz. D.O. MUJER 💜💜💜 (@Luz15913002) October 18, 2022

Qué se refiera a orgullo de país y no a España o su falta de apoyo a la promoción del deporte femenino han sido otros de los asuntos que han afeado a la ministra de Igualdad. “Solo pronunciar España te da alergia”, responden varios usuarios a un “tuit” que, como siempre que escribe Irene Montero, no ha pasado desapercibido.