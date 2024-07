El gesto patriótico de Le Normad que enamora a España

A sus 27 años y con toda una carrera futbolística a sus espaldas, Robin Le Normand es uno de los elegidos por Luis de la Fuente para formar parte de la lista de jugadores que están representando a España en la Eurocopa 2024. Es uno de los hombres claves para el técnico y ha sido titular en todos los partidos jugados por España. Pero su nombre más que por su juego ha sido protagonista por la polémica sobre sus orígenes. Tanto Le Normand como Laporte han dado mucho que hablar por ser franceses. Un hecho que hizo saltar algunos comentarios xenófobos en las redes, entre ellos uno del cantante de Taburete, Willy Bárcenas, hijo del extesorero del PP.«Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!», escribía el cantante.

"Sé que no iba a convencer a todo el mundo, pero siempre he dicho cómo me siento. No voy a olvidar mi pasado, donde me he criado, de donde son mis padres, pero llevo nueve años en España, me han convertido en futbolista, me han permitido conseguir mi sueño y he crecido como persona también", contestó el defensa en rueda de prensa.

"Cuando un chaval llega con 18 años y pasa ocho en el País Vasco, donde me han acogido de una manera espectacular, hay que valorarlo. Y sobre todo cuando te llaman desde la Federación y el seleccionador te demuestra confianza, se puede entender mi decisión. Con la selección española estoy viviendo el sueño de cualquier jugador".

¡Viva España!

Pero ahora, ha sorprendido con un gesto que ha enamorado a la afición española. Mientras "La Roja" se prepara para su crucial partido ante Alemania, Robin Le Normand -que seguramente será titular- ha sorprendido a todos con una faceta desconocida y un guiño a la afición española.

Un talento que la Selección Española ha descubierto a través de sus redes sociales con un vídeo titulado "el pianista de la Selección". En ella se puede ver al zaguero tocando canciones muy conocidas. En el corte reconoce que "su hermano toca y su hermana también, así que como soy el hermano mayor quise tocar". Reconoce que no toca tan bien como ellos, pero se atreve algunas canciones.

La primera que tocó es "Another Love", de Tom Odel. "Quería tocarla porque está dentro de todas las redes sociales y me encantaba", expresó, añadiendo que ha dedicado bastantes horas para aprendérsela y que ahora "me sale bastante bien".

No obstante reconoce que aún no ha atrevido a tocar ante sus compañeros y quiso lanzar un guiño a toda la afición española entonando el "Y Viva España" de Manolo Escobar.

La vida de Le Normand no comenzó en nuestro pais. Su padre, Phillip, era entrenador en Tréglamus, y él mismo nació en Pabu, Francia. Sin embargo, lleva nueve años en España y ha decidido defender la camiseta de la Roja.

El próximo viernes, se medirá a Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa, pero antes de eso, ha querido demostrar a todos su amor por España. Un gesto que ha enloquecido a las redes sociales. "Muy Top", "Un genio", "Más español que San Sebastián y que El Cid" son algunos de los comentarios a un vídeo que acumula más de 60.000 reproducciones.