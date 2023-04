Haaland amenaza al Real Madrid con su batido mágico: ¿De que está hecho?

Ya no hay adjetivo que describa la voracidad de Erling Haaland. El noruego marcó ayer su gol 48 de la temporada en empate 1-1 del Manchester City ante el Bayern de Munich para certificar la clasificación de los 'citizens' a las semifinales de la Champions League, en la que se enfrentarán con ánimos de "revancha" al Real Madrid. Además, con su doblete en la primera parte ante el Leicester, el pasado sábado en la 31ª jornada de la Premier League, Haaland (Manchester City) suma 32 dianas en este campeonato e iguala el récord de goles en una temporada con 38 jornadas.

Su potencia sobrehumana es tal que en Inglaterra incluso surgió una sorprendente propuesta para su deportación que fue trasladada al Parlamento británico. ¿El motivo? Con más dos millones de firmas la curiosa petición exigía la expulsión del delantero por “por ser un robot”. ¿Pero cual es el secreto de la máquina goleadora?

El noruego desveló tras meter dos goles al Bayern cual es la pócima secreta que le ha convertido en un auténtico killer. La estrella del Manchester City, de 22 años, publicó una instantánea sosteniendo botellas de un líquido desconocido después de anotar dos goles contra el Bayern de Múnich la semana pasada y lo subtituló: "Yo y mi poción mágica". Pero ¿De qué está hecha esta singular bebida?

Erling toma durante el entrenamiento estos batidos que son una mezcla de leche, col rizada y espinacas. Y es que según la fuente consultada por este medio británico, el jugador nórdico suele comer "todas las verduras que la mayoría de la gente odia y se las come de una forma u otra porque sabe que es bueno para él". Pero además, la clave según su padre está en la leche de las vacas noruegas. Y publicó una imagen en la que él mismo las ordeña. "Alguien tiene que hacer el trabajo para que otras personas puedan disfrutar.... ¿Estás de acuerdo Erling Haaland?", escribió Alfie en Instagram.

Un dieta bestial

Esta no la primera vez que la estrella del city sorprende con su alimentación. El delantero sigue una sorprendente dieta que sigue para mantenerse en forma. Todo un festín de corazón e hígado que ha sorprendido a sus seguidores. Un secreto al más puro estilo Hannibal Lecter que desveló en un documental.

Las vísceras, claves en el dieta del noruego Instagram La Razón

La serie noruega también revela que el delantero del City solo bebe agua a través de un complicado sistema de filtrado y mira la luz del sol durante unos minutos nada más levantarse. En el documental Haaland aparece mostrando enormes trozos de corazón e hígado y dice: “Ustedes no comen esto, pero yo me preocupo por cuidar mi cuerpo. Creo que comer comida de calidad que sea lo más local posible es lo más importante”.

“La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne que comes en McDonald’s? ¿O la de la vaca local que come hierba? Me como el corazón y el hígado”. El corazón y el hígado son superalimentos ricos en vitamina B, hierro, fósforo y cobre y magnesio.

Ritmo circadiano y filtrado del agua

En “Haaland: The Big Decision” filmado justo antes de su marcha del Borussia Dortmund al City, el as que disfruta de un imponente sueldo de de 968.396 euros semanales agrega: “Lo primero que hago en la mañana es que me dé la luz solar en los ojos, es bueno para el ritmo circadiano”.

“También comencé a filtrar un poco mi agua. Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo.” En un recorrido por el campo de entrenamiento del City, Haaland les dice a los chefs: “Deberían ser mis personas favoritas”, mientras pide una tortilla de jamón y queso. Haaland, de 22 años, ha confesado previamente su amor por el kebab y por la lasaña preparada por papá Alfie como parte de su dieta de 6000 calorías diarias.

También es fanático de los baños de hielo y los lentes que filtran la luz azul para mejorar su sueño. Tal vez sea cierto que Haaland no es humano...