Horario y dónde ver en directo el Real Madrid - Athletic de LaLiga

Militao se lesionó en el primer partido de Liga del Real Madrid en San Mamés. Fue titular, porque iba a ser el defensa titular esta temporada, el jefe de la parte de atrás del equipo de Ancelotti. Sin embargo, no pudo acabar ese encuentro y los exámenes médicos se escribieron con las palabras que más temen los futbolistas: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Operación, recuperación e intentar mantener el ánimo para volver lo más pronto posible y no dejarse llevar por la desesperación. Hoy, otra vez contra el Athletic, Militao vuelve a entrar en una convocatoria de Carlo Ancelotti. El entrenador italiano llevaba tiempo anunciando su vuelta y ayer lo confirmó: «Vuelve Militao, que es la noticia más importante. No está al cien por cien porque le falta jugar al fútbol, pero está bien de la lesión. Es una muy buena noticia para nosotros. Hemos tenido la mala suerte de la lesión de Courtois, pero volverá pronto», decía el técnico acerca del defensa y del portero, que no va a jugar en lo que queda de esta temporada.

Militao sí. Su recuperación ha ido bien, en gran parte porque el defensa brasileño ha puesto todo de su parte para que así fuera: desde que pudo volver a entrenarse tras la operación, que llevó a cabo Manuel Leyes, lo hizo y no ha parado hasta las últimas tres semanas, cuando ya pudo entrenarse con el grupo. Lo que más ha asombrado ha sido su ánimo: sonriente y dispuesto. No es fácil llevar a cabo estas recuperaciones, sin los compañeros y con el regreso pautado tan lejos, pero Militao lo ha llevado bien. Ha sido constante verle en los partidos, sobre todo cuando llegaban a su fin, en el túnel de vestuarios, sufriendo si el resultado estaba apretado.

Lo que tenía ganas era de jugar, de aportar a un equipo que ha vivido una situación extraña estos meses, cuando sus dos centrales titulares cayeron lesionados. «Ha sido algo raro lo que nos ha pasado. Creo que lo hemos aguantado bien. Todos han cumplido. Rüdiger primero, con una temporada fantástica. Nacho también, ha aportado mucho a la defensa», contaba ayer Ancelotti, que ha solucionado la papeleta mucho mejor de lo esperado. «También las veces que ha jugado Tchouameni ha dado mucho rendimiento ahí. Somos el equipo menos goleado de la Liga. Eso es que el trabajo colectivo ha sido muy bueno», insistía el técnico del Real Madrid.

Con Militao al ciento por ciento, no hay ninguna duda acerca de quiénes son los defensas titulares del Real Madrid. Rüdiger y él. El problema es que, tras tanto tiempo parado, Militao no puede volver al mismo ritmo que sus compañeros y necesitará algún tiempo de aclimatación. Hoy, en el Santiago Bernabéu, por ejemplo, contra un Athletic Club que puede estar más preocupado por la final de Copa que por LaLiga, Militao no va a ser titular. «Tenemos que verlo partido a partido. Puede ser que contra el Athletic le dé minutos y tenemos tiempo hasta el día 9 de mejorar su condición. La rodilla está bien, le falta sólo el fútbol, acostumbrarse a jugar en campo grande y con los compañeros. Ha recuperado muy bien», contaba Ancelotti.

Lo que le ha sucedido a Courtois es un aviso para todos los lesionados. Cuando te vas recuperando puede que te centres, inconscientemente, en tu pierna mala y eso puede provocar lesiones en la otra pierna. Es evidente que hay que tener mala suerte, como le pasó al guardameta, pero todo el staff de Valdebebas quiere hacer lo máximo para que el mal fario esté lo más lejos posible.

Así que Militao no va a ser titular, pero si el partido va bien, puede tener su tiempo. Lo necesita. Después, el Madrid vuelve a parar semana y media antes de jugar con el City. ¿Suficiente para vuelva Militao de titular? «Puede ser que no, puede ser que sí. No digo que sea 50%, puede ser 70% que no y 30% que sí, pero Militao es muy importante. Nos ayuda mucho».